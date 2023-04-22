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資深經紀金小姐本週特別推薦　新上市兩家庭僅售$765,000

本報新澤西訊

本週擁有豐富地產交易經驗的金小姐（Lan“Corina”Kam）為您推薦一處投資自住兩相宜的好房一處。

  這棟新上市的兩家庭為朝南房型，2004年建。位於新澤西的Palisades Park市，靠近Overpeck County Park。一樓一家庭有2間房間和1間浴室，2個連體車庫。車庫後面還有一個studio，內含一個浴室。二樓為另一家庭有2間房間和1間浴室，現正出租，房租每月$1850，2023年5月到期。地稅低，房子保養佳，全新屋頂，整體房子性價比非常好。步行至公園、餐聽、商店等，靠近圖書館、游泳館、學校等，附近就有公交快車20分鐘直達紐約，十分方便。好房不等人，趕快聯繫金小姐預約看房吧！

  金小姐從事地產行業十餘年，專業知識和服務態度都得到廣大客戶的讚譽。多年來幫無數人圓了買房賣房的夢。金小姐專精新州北部Bergen、Hudson、Morris等好區房屋及法拍屋，為人誠信、負責、專業，精通國語、粵語、英語，可為您提供房屋買賣、估價、管理等“一條龍”服務，是您購置房產的得力幫手！電話：201-982-7900；電郵：[email protected]

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