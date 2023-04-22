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美從不是千篇一律　Hyper real紋綉讓您——美得與眾不同

本報新澤西訊

一般來說亞洲女生並不都適合濃豔妝容，往往化濃妝會使人莫名老了幾歲，所以淡妝般的素顏半永久特別適合亞洲女生。而有人靠野生眉封神，有人霧眉就是比線條眉好看，那面對紋眉多種多樣的選擇，什麼才是最適合你的眉毛呢？Hyper real academy教你一個小方法，保證選擇不翻車！下面的幾個選項，請你根據自己的情況來選擇：

第一項 看膚色：

A 膚色深 B膚色淺

第二項 看輪廓：

A 硬朗 B 圓潤

第三項 看五官：

A 立體 B 扁平

第四項 看發色：

A 發色深 B 發色淺

第五項 看化妝情況：

A 化妝多 B 素顏多

  那現在總結一下你自己的選項吧！如果A比B多，那麼你就適合野生眉，如歐式野生眉、泰式野生眉，性感大氣又撩人；如果B比A多，那就比較適合霧眉，像是平柔霧眉、小歐霧眉，清新溫柔又嫵媚!

  既然找到自己適合的眉毛了，那還在等什麼呢？讓自己的美與眾不同，快快行動起來！Hyper Real Academy擁有獨特的real tint技術，根據每個人自身的眉⻣設計眉形，根據眉毛毛流方向設計，結合眉毛特點設計融合，做出來的線條纖細流暢， 根根分明，能讓紋出的眉毛宛如原生，打造出“偽素顏”的靈動少女感。後期也不用特別的護理禁忌，不需要恢復期，做完就可以洗臉洗澡。世界日報的讀者們特別享有優惠團購價格，歡迎來電諮詢：732-491-3335；地址：63 West Prospect St. East Brunswick, NJ 08816；網站：www.hyperrealacademy.com；郵箱:[email protected]

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