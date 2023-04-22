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古鉑珠寶60年詮釋完美精緻　專屬定制打造獨一無二的您

本報新澤西訊

古鉑珠寶Cooper Jewelers成立於1959年，位於新州Warren市。是一家家族所有和經營的企業，在珠寶界擁有超過 60 年的卓越成就。半世紀以來古鉑珠寶以無與倫比的品質、卓越的工藝和熱忱的服務為自豪。古鉑珠寶擁有一群訓練有素和才華橫溢的技術專家團隊為客戶提供高級定制服務，Cooper Jewelers 可以滿足您的完美需求。

  Cooper Jewelers定制設計的高級珠寶每一件都由設計師為您量身打造，全部由大師級工匠在古鉑的工作室手工製作完成，從設計到成品凸顯您的尊貴和獨一無二。除了 Cooper 的定制作品外，珠寶系列還包括來自 Yvel、Chimento、Chopard、Hildago、Ritani 和 Memoire 的作品。銀飾系列不僅包括精美的珠寶首飾，還包括適合任何場合的禮物。古鉑珠寶的使命就是致力於滿足並超越您的所有期望，同時為您提供應得的世界級客戶服務。

  古鉑珠寶是瑞士手錶授權經銷商，其精美高檔手錶系列包括Cartier，Jaeger Le Couture，IWC，Baume et Mercier, Tudor，Glashutte， Chopard，LONGINES，Tag Heuer等品牌，同時還提供 Mont Blanc 和 Dunhill 文具系列和配件。

  除了珠寶定制和手錶系列外，古鉑還提供維修服務。首席製錶師及員工在全球範圍內都接受過培訓，能夠對所有品牌的機械表、自動表和石英表進行必要的維修，並且在維修或保養您的手錶時都使用原始製造商的零件。與手錶維修一樣，Cooper Jewelers 以珠寶維修服務品質而自豪，經驗豐富且訓練有素的專業人員為您提供包括修改戒指尺寸，鏈條或手鏈的焊接，尺寸調整和鍍銠，鑽石和寶石的鑲嵌，重新設計和雕刻等服務。

  Cooper Jewelers積極參與社區服務，包括當地學校活動和慈善組織，美國癌症協會、薩默塞特縣婦女健康和諮詢中心以及婦女及其家庭資源中心的重要工作。

  古鉑的使命是通過提供您可以信賴和應得的世界級客戶服務，始終如一地滿足並超越您的期望。 歡迎大家線上或親臨店內體驗 Cooper Jewelers 的不同之處。www.cooperjewelers.com；電話: (908) 222-3388；地址：51 Mountain Blvd, Warren, NJ 07059

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