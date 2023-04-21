主恩堂復活節受洗典禮見証如雲

新澤西 主恩堂於四月九日(星期日）復活節 當天，慶祝耶穌復活同時舉行受洗典禮，當日有十二位慕道友參加受洗成為基督徒，有親朋好友三百多人在場觀禮並為他們祝賀。

十二位受洗者當中年齡最長的是95歲，最小的是20歲，他們分別來自中國，台灣和馬來西亞等地。三位年長者以點水禮受洗，其餘是以浸水禮，他們誓願從今以後跟隨耶穌走屬天的道路，因為他們相信這是一條蒙福的道路。八位受洗者分別為大家作了生命的見證，

在場的觀眾聽到這些真實美好的見證，都深為感動。牧長們勉勵受洗者，現在已成為「新造的人，舊事已過，一切都是新的了。」以後與神同行，過信靠順服的生活，喜樂地走生命之道；並為他們頒發受洗證書和贈送聖經。各個團契也歡喜快樂地為受洗的弟兄姐妹辦慶生會，慶祝他們在復活節有了新的生命！

主恩堂的英文堂當日也有六位青少年參加受洗，這些從小在教會長大的孩子，他們也分享見證，感謝牧師和主日學老師多年來辛勤的培育和教導，使他們瞭解聖經的真意和信仰對人生的重要，所以在他們進入大學之前願意受洗，以後跟隨耶穌，走光明蒙福的道路。父母和師長為此都感到很大的欣慰。