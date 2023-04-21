我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無畏疫情重創百業 好萊塢遛狗人年收入50萬元

回應股價跌太凶？特斯拉調漲高階款Model S、X售價

美國華人華僑聯合總會北卡州分會 成立慶典隆重舉行

本報費城訊
美華總會共同主席兼各州分會領導合影。左6為林建新
美華總會共同主席兼各州分會領導合影。左6為林建新

4月11日，美國華人華僑聯合總會（下簡稱“華聯會”)北卡州分會成立慶典隆重舉辦。北卡州各界華人，華聯會各州分會祝賀團，北卡州政界人士等200余人出席活動，共同慶祝北卡州分會的成立。

  華聯會主席林建新表示，北卡州分會的成立是會務發展的重要里程碑。他強調了團結的重要性，呼籲華裔積極參政議政、爭取權益。林建新感謝全美各州華人代表參加盛典，他表示，華人在美國雖是弱勢群體，但團結力量可以讓我們突圍而出，年輕一代應參政議政，呼籲有能力的華人提供支援。他指出，“凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益”是華聯會的創會宗旨，相信北卡州分會將貫徹這一宗旨，立足於當地華裔事業發展，維護華人利益，成為北卡州華裔之家，展示華人風采的視窗。

  北卡州分會會長牛志文分享了他在美國創業的辛勤經歷，以及走訪過100多家華人企業的感受。他指出北卡州華人商業和居住較為分散，存在安全隱患，需要更為團結。他將努力為華人創業者提供支持和幫助，推動華人企業發展，提升華人在北卡州的地位和影響力。

  北卡州理事長蕭美勇和監事長陳海勇也發言感謝華人社區的支持，並對會務發展表達了憧憬。他們表示，北卡州分會將積極組織各類活動，增進華人之間的交流與合作，推動北卡州華人群體的融入和發展。

  北卡州議員劉廣亞發言，強調華人官員和政府工作人員較少，鼓勵大家積極服務社會、參與主流社會活動，為華人發聲。他提到，華人在教育、科技、醫療等領域的成就已經得到廣泛認可，希望更多的華人能夠參與政治活動，共同推動美國社會的進步。

  華聯會共同主席兼各州分會領導共同就華人攜手克服困難、積極參政議政和爭取選票等主題發表了熱情洋溢的講話，激勵著在場的華人繼續努力，為實現美好未來而共同奮鬥。【圖文報導：彭林】

華人 北卡 華裔

上一則

刻畫華人異國不為人知的百味人生　美籍華人作家胡曼荻新書《雪豆》出版

下一則

美京華人活動中心免費報稅服務 圓滿落幕

延伸閱讀

美國反制中國影響力 官員：與夥伴付出相當大努力

美國反制中國影響力 官員：與夥伴付出相當大努力
李顯龍：台海局勢緊張 誤判、意外風險升高

李顯龍：台海局勢緊張 誤判、意外風險升高
美國針對TikTok立法影響範圍太大 反遭科技公司抵制

美國針對TikTok立法影響範圍太大 反遭科技公司抵制
尹錫悅月底訪美 4大韓企6大工商團體全到齊

尹錫悅月底訪美 4大韓企6大工商團體全到齊
國防部：習近平逐步加強威脅台灣力道 美軍提高嚇阻力

國防部：習近平逐步加強威脅台灣力道 美軍提高嚇阻力
俄官方評估 俄烏戰爭導致俄方過度仰賴中國技術

俄官方評估 俄烏戰爭導致俄方過度仰賴中國技術

熱門新聞

網傳社安退休金一次撥發4555元。（KHOU電視台）

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

2023-04-20 18:36
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
17日一早芝城大雪紛飛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥天氣大變臉 才破80年高溫紀錄 今下大雪

2023-04-17 11:11
青少年聚眾在芝市密西根大道騷擾行經車輛。。(abc7youbue截圖)

天氣轉暖 槍聲頻傳 芝血腥周末再現 35中槍8死

2023-04-17 11:59
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
Benadryl是坊間常見的非處方過敏藥。(amazon網站截圖)

抖音Benadryl挑戰致命 俄州少年吞過敏藥體驗幻覺死亡

2023-04-20 10:08

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸
學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅

學起來可保護自己 空姐「旅館安檢」影片爆紅