美國華人華僑聯合總會北卡州分會 成立慶典隆重舉行

美華總會共同主席兼各州分會領導合影。左6為林建新

4月11日，美國華人 華僑聯合總會（下簡稱“華聯會”)北卡 州分會成立慶典隆重舉辦。北卡州各界華人，華聯會各州分會祝賀團，北卡州政界人士等200余人出席活動，共同慶祝北卡州分會的成立。

華聯會主席林建新表示，北卡州分會的成立是會務發展的重要里程碑。他強調了團結的重要性，呼籲華裔 積極參政議政、爭取權益。林建新感謝全美各州華人代表參加盛典，他表示，華人在美國雖是弱勢群體，但團結力量可以讓我們突圍而出，年輕一代應參政議政，呼籲有能力的華人提供支援。他指出，“凝聚共識、攜手合作、融入主流、維護權益”是華聯會的創會宗旨，相信北卡州分會將貫徹這一宗旨，立足於當地華裔事業發展，維護華人利益，成為北卡州華裔之家，展示華人風采的視窗。

北卡州分會會長牛志文分享了他在美國創業的辛勤經歷，以及走訪過100多家華人企業的感受。他指出北卡州華人商業和居住較為分散，存在安全隱患，需要更為團結。他將努力為華人創業者提供支持和幫助，推動華人企業發展，提升華人在北卡州的地位和影響力。

北卡州理事長蕭美勇和監事長陳海勇也發言感謝華人社區的支持，並對會務發展表達了憧憬。他們表示，北卡州分會將積極組織各類活動，增進華人之間的交流與合作，推動北卡州華人群體的融入和發展。

北卡州議員劉廣亞發言，強調華人官員和政府工作人員較少，鼓勵大家積極服務社會、參與主流社會活動，為華人發聲。他提到，華人在教育、科技、醫療等領域的成就已經得到廣泛認可，希望更多的華人能夠參與政治活動，共同推動美國社會的進步。

華聯會共同主席兼各州分會領導共同就華人攜手克服困難、積極參政議政和爭取選票等主題發表了熱情洋溢的講話，激勵著在場的華人繼續努力，為實現美好未來而共同奮鬥。【圖文報導：彭林】