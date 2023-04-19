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新州州長夫人辦公室 裝潢花掉50萬元

編譯潘勛／綜合報導
圖為新澤西州州長墨菲(左)及夫人譚米•墨菲，同台出席活動。(取材自臉書)
圖為新澤西州州長墨菲(左)及夫人譚米•墨菲，同台出席活動。(取材自臉書)

位在翠登市的新澤西州政府行政大樓經將近六年、耗資2億8300萬元翻修之後，已重新開張，「新澤西先進媒體」(NJ Advance Media)依法查閱紀錄，發現替州長墨菲及另一間州長夫人譚米·墨菲(Tammy Murphy)目前所使用辦公室翻修、裝潢，就用掉將近50萬元。

新澤西先進媒體報導，替兩人辦公室裝潢整修的開銷，包括花21萬7420元買三張地毯、窗簾近6萬6700元、沙發2萬4400元、價逾3萬1100元買兩張骨董書桌及兩張搭配的椅子1萬600元，此外燈具支出為8550元。

墨菲主持州政六年後，最近才搬進有231年歷史的行政大樓；前州長克里斯蒂(Chris Christie)2016年批准行政大樓翻新構工計畫，2018年7月起不再對民眾開放；州政府建築群的立法部門那一帶大樓數十年前全面整修，這麼多年來，歷任州長總是吝於花錢。

州長發言人珍妮佛‧休提諾(Jennifer Sciortino)表示，行政大樓古色古香，就要搭配骨董家具才行。

休提諾表示，翻修初期，專案設計團隊及建築師，會同新澤西建設廳、財政廳的房產管理構工課，認定州政府建築群某些獨特古蹟區，應採購稱為第一級或第二級的愛德華王時代複製品及骨董家具，以符合1900年代初期的歷史標準。

休提諾另指出，整個空間及裝潢設計宗旨，既服務當前以及未來州政府行政當局，同時由新澤西州博物館規畫，保留公共空間的氣派。

新州政府名列全國最早一批州政府建築物，首建於1792年，行政部門這一側1885年毀於火災而重建，採用20世紀之交的裝潢反映那個時代。

檔案指出，為墨菲在大樓一樓的辦公室，就採買一張20世紀初蘇丹那巴德地毯，價值11萬4420元，放在史稱州長外部辦公室的地方。墨菲的個人辦公室則有張較小的骨董地毯，價格5萬1407元；州長夫人辦公室有類似地毯，花了5萬1593元。新澤西先進媒體因此提醒，踩上地毯前別忘了先脫鞋。

新澤西州 博物館 古蹟

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