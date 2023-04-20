長庚大學首創全英文「北美醫學預科暑期課程」報名即將截止

長庚大學校景

長庚大學(Chang Gung University簡稱「CGU」)首創全英文的「北美醫學 預科暑期課程」(CGU Pre-med Enhancement Summer Program)，因應高授課品質(低師生比與同儕醫學生輔導員)、以及醫療機構見習名額有限，報名截止為2023年4月30日(台灣時間)，學習時間為7月3日-8月11日，為期六周，請有興趣的學生和家長把握機會。

「北美醫學預科暑期課程」暑期課程今年首辦，開放招收50名美國及加拿大在學大學生，課程費用含在校住宿費、志工服務及台灣文化參訪食宿，並由長庚大學提供競爭型全額獎學金。申請獲選學生於完成暑期課程後，將獲得長庚大學英文成績單(具學分及時數)。參與本暑期課程之學生若完成學業，預期將有助學生在美國或加拿大申請醫科並提升履歷競爭力。

長庚大學由台塑企業創辦人王永慶及王永在昆仲為培育優秀醫療人才且提升台灣醫療水準，於1987年4月創設「長庚醫學院」後升格為「長庚大學」。因應台灣及世界醫療、工程、管理及人工智慧的人才培育需求，長庚大學與長庚醫院、台塑企業等各產業翹楚建教合作，奠定堅實學研基礎，現設置四學院：醫學院、工學院、管理學院、智慧運算學院，專任教師(含臨床)582位、兼任教師665位、學生6,987人，專任教師及學生人數比例為極精緻的1比12。長庚大學(Chang Gung University) 積極延攬海內外專家學者，擴充師資強化教學與研究，打造一流高教學府。

湯明哲校長表示「要辦就辦最好的」是創辦人對長庚大學的期許與決心，長庚大學以學生為中心，朝向教學、研究、產創三卓越，踏實打造具國際特色的一流大學。長庚大學在美國史丹佛大學2022年發布「全球前2%頂尖科學家榜單 (World's Top 2% Scientists)」，入選37位教師、與台灣的國立大學並駕齊驅，更有35位長庚教師獲選「終身科學影響力」，24位教師同時入選前述兩榜單。而在新冠肺炎侵襲全球時，長庚大學「新興病毒感染研究中心」建立全台最完整的新冠病毒家族病毒庫，研發「新冠病毒有效中和抗體檢測試劑」且取得台灣衛福部緊急使用授權(EUA)，為邊境防疫貢獻教研實力。

長庚大學醫學院 推動與時俱進的醫學教育

長庚大學以醫學教育起家，楊智偉副校長暨醫學院院長表示，院內有近400位的專任教師，一半是基礎教師，一半是臨床教師，這些從國內外延攬的師資，全力投入醫學、醫事教育與研究。優秀師資除了持續精進教學創新，也運用新科技輔助課程，例如近年設置「臨床技能與模擬中心」(Center for Clinical Skill & Simulation)，就是台灣極少數在大學校園內建置臨床模擬教學實作場域，提供醫學生進入臨床前最好的訓練場所。長庚大學CCSS佔地 550 坪，有模擬手術室、加護病房、護理站及 12 間模擬病房，多功能教室4間，以及「客觀結構式臨床技能測驗」(OSCE: Objective Structured Clinical Examination) 考場及控制中心。

鑑於醫療跨領域培訓是先進國家優質醫療服務趨勢，長庚大學「臨床技能與模擬中心」設置中醫、護理、物理治療、職能治療、呼吸治療等醫學院各科系的專業課程及設備需求，成為多重的醫療專業學習場所，讓醫學院學生不只學技術，更磨練醫療團隊合作的專業職能及態度。

楊副校長指出，長庚醫療體系提供長庚大學豐厚的教學、研究資源；大學端則全心投入栽培醫療、醫事與生醫研發人才。因此，學校的教育必須紮實，同時兼備現代基礎及臨床知識技能、關懷社會並具人文素養，無縫銜接學校及臨床課程，並延伸至長照、健康促進與居家照顧，以全人觀點為基石，提升醫療照護與健康促進之品質。

長庚大學醫學院同樣重視學術研究，培育新一代的醫學科學家。在醫學教育之外，學生與臨床醫師研究、發表論文。長庚大學以特色領域研究中心帶動研究與教學，「分子醫學研究中心」以「癌症 生物標記」為主軸，進行轉譯醫學研究，是美國「癌症登月計畫」成員之一，與世界頂尖癌症專家合作，為終結癌症貢獻心力。口腔癌檢測技術已經技轉成功，唾液快篩劑即將問世。

長庚大學「新興病毒感染研究中心」致力於新興病毒感染症病毒株的辨識檢驗工作，包含流感病毒如新型H1N1、腸病毒等經常變異病毒，並進行候選藥物研究，新冠肺炎期間團隊開發「新冠病毒中和抗體效價檢測套組」，技轉台塑生醫量產，且獲2021年台灣國科會「技術移轉貢獻獎」肯定，亦為台灣「防疫科學研究中心」成員。

長庚大學「新興病毒感染研究中心」施信如主任表示，新冠肺炎疫情更加突顯病毒研究的重要與必要性，長庚大學因此規劃增建P3實驗室，規格均依台灣衛福部最新規範，符合獨立抽排、氣體過濾、24小時負壓運轉、無縫面材且不斷電等級等要求。施主任也指出，P2實驗室僅可做流感、腸病毒研究，為保有面對新興病毒的「即戰力」，中心持續與長庚醫院合作培訓可執行P3實驗人員，學校勇於面對各類新興病毒的挑戰，只因「我們有能力做，而且必須要做」。

楊智偉副校長暨醫學院院長也表示，大學的科學研究需要腳踏實地，唯有不求速成、長期耕耘與探索，才能使大學由內產生實質的科學影響力。

長庚大學 CGU Pre-med Enhancement Summer Program 現正熱烈報名中，名額有限，欲報從速。有意報名者請至長庚大學國際處官網、或掃描以下課程網址QR碼查詢詳情。

電子郵件：[email protected]，電話：+886-3-211-8800分機3044