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有限預算下購買 新州佛光會近200件物資捐「食物櫥櫃」

新澤西州訊
童振邦(右三)、許故鄉(左四)等七位佛光會員，於11日捐贈食品和日用物資。(圖：國際佛光會新澤西協會提供)
童振邦(右三)、許故鄉(左四)等七位佛光會員，於11日捐贈食品和日用物資。(圖：國際佛光會新澤西協會提供)

國際佛光會新澤西協會會長童振邦、南區分會會長許故鄉等七位佛光會員日前代表協會將18種項目、近200件的食品和日用物資，捐贈給南平原市社會福利部(South Plainfield Social Service)所設置的「食物櫥櫃」(Food Pantry)，由福利部主任巴瑞(Heather Barry)代表接受。

自2016年起，新澤西佛光會持續每年兩次的物資捐贈，並為社區貧困學童準備書包、文具，讓他們求學無礙。今年春季物資捐贈由南區分會負責 ，將募集來善款，按照食物櫥櫃提出的需求項目備辦物資。

南區分會遵循往例，備辦新州佛光山清明法會贊普的物資，在慎終追遠的同時，將食物捐贈給南平原社區內有急需的民眾，可謂生亡兩利的功德。

新上任的分會長許故鄉第一次承擔物資捐贈活動，他表示在這世界上的某些角落仍存在一群弱勢族群，需要關懷和協助。

協會會長童振邦表示，在物價飛揚下，會員們充分發揮「購買技巧」，以有限的預算買了許多油、鹽、米、麵及日用品等，提供給本鎮有需要的家庭，誠如巴瑞所說，疫情之後，需要協助的家庭大幅增加，此次的捐助有如及時雨，彌補了物資的短缺。

參與採購物資的會員陳美霞以有限的經費，精打細算的協助選購許多項優質食品和日常用品。她見到Heather讚歎佛光會長期善舉，以及關懷社區弱勢的行為，很高興能夠直接參與佛光會關懷社區的活動，也以身為佛光人為榮。

義工整理食品和日用物資，準備捐贈給南平原市社會福利部的食物櫥櫃。(圖：國際佛光會...
義工整理食品和日用物資，準備捐贈給南平原市社會福利部的食物櫥櫃。(圖：國際佛光會新澤西協會提供)

新澤西 福利 疫情

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