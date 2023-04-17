新州穆迪信評 13個月來第4度上調

新澤西州信用評等最近被穆迪投資 服務公司(Moody's Investor Service)調升至A1等級，為近13月來第四度上調，其財務前景再獲華爾街好評。

這是穆迪一年來第二度上調新州 評等，正逢州議會開始審查州長墨菲(Phil Murphy)所提出從7月 1日起算的下年度531億元預算。

穆迪透過聲明說，這次升等歸功於若干因素，包括全額支付退休金 、新州經濟復甦出現創紀錄盈餘；就業帶動成長，目前就業情況優於疫情前高峰期。這些要素顯示新州治理持續改善。

墨菲新支出計劃包括連續第三波對新州資金不足公部門工人退休基金全額支付，該基金支應新州及地方政府80多萬名在職及退休員工；州長的預算計劃還包括另一個創新高的100億元盈餘。

墨菲聲明，穆迪調升評等再次證明將盈餘、長期被忽視的養老金支付列為優先重點已展現成效，持續投資於新州居民依賴的重要方案之際，已奠定良好財務基礎。

新州財政廳長繆爾奧(Elizabeth Muoio)說，最近一次升等對州府致力健全新州財政基礎是一大肯定。

2020年起的意外現金流讓新州這幾年可順利投資；這些現金流包括聯邦政府的疫情刺激紓困金、史上罕見的兩年稅收增長。

穆迪稱，新州盈餘前所未見，應足可因應升息或最近其他因素造成的經濟失序，並將新州前景由「正面」(positive,可能上調)調整為「穩定」(stable，無須再調整)。

穆迪仍警告，新州還是比多數其他州背負更沈重的長期債務和固定成本負擔。