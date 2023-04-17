我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山鮑勃．李命案 檢：兇嫌有預謀 載到隱密地以菜刀刺殺

2年爆3次台海危機 台學者：美忙談軍售 變危機促成者

新州穆迪信評 13個月來第4度上調

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州信用評等最近被穆迪投資服務公司(Moody's Investor Service)調升至A1等級，為近13月來第四度上調，其財務前景再獲華爾街好評。

這是穆迪一年來第二度上調新州評等，正逢州議會開始審查州長墨菲(Phil Murphy)所提出從7月 1日起算的下年度531億元預算。

穆迪透過聲明說，這次升等歸功於若干因素，包括全額支付退休金、新州經濟復甦出現創紀錄盈餘；就業帶動成長，目前就業情況優於疫情前高峰期。這些要素顯示新州治理持續改善。

墨菲新支出計劃包括連續第三波對新州資金不足公部門工人退休基金全額支付，該基金支應新州及地方政府80多萬名在職及退休員工；州長的預算計劃還包括另一個創新高的100億元盈餘。

墨菲聲明，穆迪調升評等再次證明將盈餘、長期被忽視的養老金支付列為優先重點已展現成效，持續投資於新州居民依賴的重要方案之際，已奠定良好財務基礎。

新州財政廳長繆爾奧(Elizabeth Muoio)說，最近一次升等對州府致力健全新州財政基礎是一大肯定。

2020年起的意外現金流讓新州這幾年可順利投資；這些現金流包括聯邦政府的疫情刺激紓困金、史上罕見的兩年稅收增長。

穆迪稱，新州盈餘前所未見，應足可因應升息或最近其他因素造成的經濟失序，並將新州前景由「正面」(positive,可能上調)調整為「穩定」(stable，無須再調整)。

穆迪仍警告，新州還是比多數其他州背負更沈重的長期債務和固定成本負擔。

新州 退休金 投資

上一則

哈縣第四區長Lesley Briones聽社區民意

下一則

僅非裔例外 費城亞裔、白人、拉丁裔收入增25%

延伸閱讀

羅格斯大學允加薪 教職員罷工暫落幕

羅格斯大學允加薪 教職員罷工暫落幕
遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」

遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」
德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴

德州人語／非我族類？華裔官員屢被找碴
為何華裔官員屢被找碴

為何華裔官員屢被找碴
蔡英文會晤新澤西州長 熱烈討論能源轉型

蔡英文會晤新澤西州長 熱烈討論能源轉型
笑太甜非狠將 貿易代表戴琪被國會議員批不適任

笑太甜非狠將 貿易代表戴琪被國會議員批不適任

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

客人送的… 芝華人廚師誤食「大麻軟糖」送醫

2023-04-15 02:15
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05

超人氣

更多 >
16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷

16歲生日派對變調 阿拉巴馬州槍擊增至4死28傷
紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵
夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡

夫妻吵架？安徽高空特技「沒防護」她從10米高墜亡
25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠

25000元電動車來了 特斯拉和鴻海都可能躍主流車廠
香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」

香港金像獎／鄭秀文美爆 骨感無配件被封「紅毯女王」