我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科技高管Bob Lee遭刺殺 38歲嫌落網 兩人相識 案發時在街區爭吵

布萊德彼特提前賣洛杉磯市豪宅 省稅180萬元

費城市長選舉資金 過半來自費城外

編譯尤寶琪／綜合報導

費城市長競選活動如火如荼進行中，目前候選人們已經吸引了超過1700萬元的資金，其中800萬資金出自候選人自身；根據費城詢問報分析則顯示，有930萬的資金是來自一般際捐款人。

在這930萬捐款中，有至少440萬元是來自費城的捐款人，250萬元來自該地區內其它地方的捐款人；剩餘的210萬元則是來自其它地區；而另有近有10萬元的資金的捐款人是屬競選活動無需透漏資料的部分。

這並非代表多數捐款人都住在費城之外，而是費城捐款人可能同時贊助多項競選活動；且有鑑於金額低於50元的捐贈不會被獨立列出，因此也無法知道總共有多少捐款人以及他們所居住的地區。盡管捐款人數也能用來衡量候選人支持度，但資金總額能更好用來衡量一名候選人所能獲得的資源。

根據2022年1月至3月底的競選財務數據，某些候選人更依賴來自費城以外的資金，這是因為候選人的主要資金都是來自大額捐款，而這些捐款人通常都不一定是居住在費城。

以布朗(Jeff Brown)的情況來說，他的多數捐款人都是出自郊區，包括他自己拿出來的104萬元；布朗的資金僅有不到三分之一是來自費城，是所有候選人中比例最低的。

前市議會議員帕克(Cherelle Parker)與瑞貝卡‧萊哈特(Rebecca Rhynhart)的資金都有三分之二是出自費城內，屬候選人中比例較高的。而前市議員金孝蓮(Helen Gym)和格林(Derek Green)的資金，則完全是從該地區以外的地方所籌集。

但捐款人也可以透過超級政治行動委員會(super PAC)來捐款；相較候選人本身的競選活動，這些獨立支出團體能募集更多且更自由的花費資金，且目前已經募集了近500萬元，預計將會有更多資金流入。

費城

上一則

喬州今年已出現32次龍捲風 超越往年

下一則

喬州Qcells 接聯邦250萬塊太陽能板訂單

延伸閱讀

費城潮州會館隆重舉辦第十一屆理事就職典禮暨春節聯歡宴會

費城潮州會館隆重舉辦第十一屆理事就職典禮暨春節聯歡宴會
印州回收品廠大火 塑膠品燒整夜…黑煙滾滾 千人撤離

印州回收品廠大火 塑膠品燒整夜…黑煙滾滾 千人撤離
布朗若年輕 將挑戰拜登爭大位

布朗若年輕 將挑戰拜登爭大位
華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃

華裔落殺豬盤騙局 為補救2次被騙 高學歷也難逃
NBA／綠衫軍痛宰龍頭公鹿 布朗：背水一戰打進季後賽

NBA／綠衫軍痛宰龍頭公鹿 布朗：背水一戰打進季後賽
NBA／不續穿綠衫？ 布朗：專注重返決賽

NBA／不續穿綠衫？ 布朗：專注重返決賽

熱門新聞

台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
費城等大城市在2021年間出現Z世代居民增加、其他世代居民減少的現象。圖為費城一處住宅外懸掛招租廣告。(美聯社)

老少大不同 費城Z世代湧入 長者逃離

2023-04-12 13:28
第二名的莫里斯威爾(Morrisville)有美麗的Lake Crabtree Park。(公園臉書)

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

2023-04-12 02:05

超人氣

更多 >
房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思

房子贈與子女前 這4個理由值得為人父母三思
堅果有益健康 這兩種特別棒

堅果有益健康 這兩種特別棒
刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家

刺殺科企高管Bob Lee兇嫌被捕 居然是1企業家
五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員

五角大廈洩密案 FBI逮捕21歲國民警衛隊員
佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見

佛州勞德岱堡都會區暴雨 千年難得一見