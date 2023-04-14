費城市長選舉資金 過半來自費城外

費城 市長競選活動如火如荼進行中，目前候選人們已經吸引了超過1700萬元的資金，其中800萬資金出自候選人自身；根據費城詢問報分析則顯示，有930萬的資金是來自一般際捐款人。

在這930萬捐款中，有至少440萬元是來自費城的捐款人，250萬元來自該地區內其它地方的捐款人；剩餘的210萬元則是來自其它地區；而另有近有10萬元的資金的捐款人是屬競選活動無需透漏資料的部分。

這並非代表多數捐款人都住在費城之外，而是費城捐款人可能同時贊助多項競選活動；且有鑑於金額低於50元的捐贈不會被獨立列出，因此也無法知道總共有多少捐款人以及他們所居住的地區。盡管捐款人數也能用來衡量候選人支持度，但資金總額能更好用來衡量一名候選人所能獲得的資源。

根據2022年1月至3月底的競選財務數據，某些候選人更依賴來自費城以外的資金，這是因為候選人的主要資金都是來自大額捐款，而這些捐款人通常都不一定是居住在費城。

以布朗(Jeff Brown)的情況來說，他的多數捐款人都是出自郊區，包括他自己拿出來的104萬元；布朗的資金僅有不到三分之一是來自費城，是所有候選人中比例最低的。

前市議會議員帕克(Cherelle Parker)與瑞貝卡‧萊哈特(Rebecca Rhynhart)的資金都有三分之二是出自費城內，屬候選人中比例較高的。而前市議員金孝蓮(Helen Gym)和格林(Derek Green)的資金，則完全是從該地區以外的地方所籌集。

但捐款人也可以透過超級政治行動委員會(super PAC)來捐款；相較候選人本身的競選活動，這些獨立支出團體能募集更多且更自由的花費資金，且目前已經募集了近500萬元，預計將會有更多資金流入。