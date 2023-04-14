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賓州巧克力廠爆炸 首宗罹難家屬提告

編譯尤寶琪／綜合報導
賓州西雷汀3月24日發生的巧克力工廠爆炸案造成七人死亡，其中一名被害人的家屬已對業主提出過失致死訴訟。(美聯社)
賓州西雷汀3月24日發生的巧克力工廠爆炸案造成七人死亡，其中一名被害人的家屬已對業主提出過失致死訴訟。(美聯社)

賓州西雷汀(West Reading)一家糖果製造商忽視旗下巧克力工廠天然氣洩漏警告，導致工廠爆炸造成七人不幸喪命，其中一位被害人家屬在日前率先出面，對糖果製造商提出過失致死訴訟。

糖果製造商R.M.帕默(RM Palmer Company)忽視旗下的巧克力工廠天然氣洩漏的警告，導致工廠在24日晚間爆炸起火，並造成七人不幸死亡，其中一位就是55歲且有三個孩子的朱蒂斯．洛佩茲-莫蘭 (Judith Lopez-Moran) 。屬律師表示，這是針對R.M.帕默的第一起過失致死訴訟。

這起爆炸不但將位在小鎮的廠區中一棟建築物夷為平地，同時也損壞了鎮上多棟建築物。當局目前仍在調查爆炸主因，但全國運輸安全委員會(NTSB)之前曾引用當局初步調查，稱這起事件為天然氣爆炸和火災。

訴訟指出，R.M. 帕默的高層在收到出現天然氣味道的時候，沒有立即疏散工廠，反是故意誤導工廠員工，讓他們以為工廠很安全，並沒有天然氣洩漏問題，好讓員工繼續工作，減少工廠停工時間；訴訟也指出，工廠的天然氣洩漏以及其導致的爆炸，是可預見、預料和避免的，可悲的是，洛佩茲-莫蘭的死亡和痛苦本是可避免的。

倖存的50歲的員工派翠西亞．柏吉斯(Patricia Borges)是洛佩茲-莫蘭好友，爆炸時手臂著火，是因為掉入液體巧克力桶中才因此僥倖存活；柏吉斯告訴美聯社，她和其他人在爆炸前約30分鐘就向公司抱怨過出現天然氣味道。

代表洛佩茲-莫蘭家屬的律師達菲(Andrew Duffy)指出，公司將會針對UGI天然氣表是否有警告洩漏以及管線周遭土壤是否有因洩漏而變色，進行調查。達菲指出，希望透過訴訟，幫受害家庭取得他們最想得知的真相，並追究負責任方，以及最重要就是要如何防止同樣的事情再次發生。

這起在費城民事法庭所提交的訴訟也提及了UGI公用事業公司，但UGI拒絕對此做出評論。

天然氣 費城 賓州

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