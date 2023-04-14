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任澤西市長十年 佛洛普宣布爭提名 競選新州州長

記者張聲肇／綜合報導
澤西市長佛洛普11日宣布，將爭取民主黨提名2025年競選州長。(取材自臉書)
澤西市長佛洛普11日宣布，將爭取民主黨提名2025年競選州長。(取材自臉書)

領導澤西市(Jersey City)長達十年，還在市長第三任內的佛洛普(Steven Fulop)11日宣布，爭取民主黨提名2025年競選新澤西州州長。

現任州長墨菲(Phil Murphy)不再競選連任，預料有志頂替者眾，但佛洛普是第一個宣布競選州長的人。

觀察家說，46歲的佛洛普早就有意問鼎翠登(Trenton)州政府首長職位，提早兩年宣布不出人意外。

弗洛普本人拿出伊拉克戰爭陸戰隊退役的光榮背景，說從軍到從政，一路走來，指引他的就是「強大的意願，要克服困難的挑戰，找出辦法改善人民的生活，」他將一本初衷，把同樣的價值觀帶到翠登。

他說，「我現在就啟動競選活動，因為我相信新澤西州可以成為我們大家更好的家園，未來幾個月，我會和大家分享我的願景，和大家攜手實現這個願景。奮鬥的過程，我從未退卻，為了我們偉大的州的所有人民，端出新澤西州民該有的成果，我一定打拼到底。」

他的競選影片，一開頭就是九一一恐怖攻擊世貿大樓爆炸起火的鏡頭，旁白說，佛洛普就在國家危急時刻，放棄在高盛銀行的高薪工作，投「金」從軍，也訪問了幾位軍中同袍。接著講述他在澤西市的政績，包括規定民間企業給員工有薪病假，替勞工爭取到15元最低時薪。

隔著哈德遜河在曼哈頓對岸的澤西市在佛洛普的領導下，確實欣欣蒸向榮，大型投資發展計畫從水岸往內陸擴展，延續1980年代後工業化時代建築業的興盛。

他在上月發表市政報告中，強調為窮困社區提供健康的食物、安頓難民、和建築業達成協議，開發區內也建造平價房屋、增加腳踏車專用道等普受好評的政績。

1月他宣布不再競選連任市長時，大家都猜到他會轉戰州長。他在黨內的對手包括曾任州參議會主席的斯威尼( Steve Sweeney)、紐瓦克市長巴拉卡(Ras Baraka)、州眾議會長科林(Craig Coughlin)、聯邦眾議員米奇·謝里爾(Mikie Sherrill)和戈特海默(Josh Gottheimer)。

新澤西州 高盛 眾議員

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