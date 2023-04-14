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媽媽聯誼會捐1.5萬 送暖龍捲風重災區

新澤西州訊
左起：楊幼天、張春華、 Laura Bielskie。(聯誼會提供)
左起：楊幼天、張春華、 Laura Bielskie。(聯誼會提供)

4月4日媽媽聯誼會會長張春華、理事楊幼天代表聯誼會前往北澤西紅十字會捐款1萬5000美元，支援美國南部和中西部遭強烈龍捲風襲擊的重災區。紅十字會的區域慈善官員 (Regional Philanthropy Officer) 勞拉·比爾斯基(Laura Bielskie)代表該會接受善款。

勞拉說，紅十字會在各災區共部署1700名接受過訓練的志工，在紅十字會有豐富救災經驗的員工帶領下，將裝載著救濟物資的車輛直接開進受災嚴重的社區，為斷電的居民提供熱餐和飲水;為清理受損房屋的人們提供清潔用品、清掃工具和遮蓋房屋的防水布; 還有毛毯、急救用品、生活用品、尿布、甚至為家庭寵物分發食物。

除食物和救濟物資外，還提供庇護所以及健康服務，確保受影響的居民有棲身之所，並得到需要的關懷，直到能回到重新建好的家園。

願支持媽媽聯誼會項目的善款請寄至：6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA(急難救助) ，聯絡電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，電郵：[email protected] ，網頁：njumca.org。

支票 庇護 龍捲風

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