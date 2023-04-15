澤西大型建案申請遭拒 開發商提告

澤西市西區「西景」開發計畫想像圖。(Bushburg官網)

澤西市(Jersey City)西區(West Side)一項大型開發項目的開發商，日前提告該市城市規劃委員會，稱其達到所有申請要求後，建案仍遭拒絕。

名為「西景」(Westview)的大型開發項目計畫建造4棟高樓、共3079個單位，大樓高約30層至55層，坐落於440號公路(Route 440)到西區大道輕軌站(West Side Avenue Light Rail Station)之間的區域。

城市規劃委員會1月告知開發商Bushburg該項目不能繼續進行，原因是該公司未與新州捷運 局(NJ Transit)達成正式協議，決定延伸至現有哈德遜-博根輕軌系統(Hudson-Bergen)的通行權。

Bushburg於3月提出訴訟，稱委員會拒絕該公司的申請未依據「法律要求充足的調研結果或結論」，Bushburg表示缺乏與哈德遜-博根輕軌的協議並不是駁回申請的理由。

訴訟文件指出，「西景」的開發申請本應該正當地被批准，因為該項目提出的是細部劃分的計畫，而且其敷地計畫(site plan)完全遵守「澤西市土地開發條令」(JCLDO)和重建計畫的標準。

訴訟文件稱：「哈德遜-博根輕軌線與其他通行權必須最終定案，這不是拒絕初步批准申請的理由，因為最終的細分部分核准將會以這些通行權為條件。」

Bushburg稱，城市規劃委員會還逾越其法律權限，在考慮批准前增加一項後期的要求，指定其為再開發商，或是與澤西市再開發局(JCRA)達成再開發協議。

訴訟要求宣布委員會的拒絕「專斷、反覆、不合理、非法、無效且空洞」，並要求全面批准該計畫的第一階段，Bushburg也尋求實際、具補償作用和懲罰性的賠償金，利息以及律師費、訴訟成本。

委員會就「西景」開發計畫表決前，社區成員曾表達反對意見，原因包括密度過高、缺乏社區參與、停車、交通、環境衝擊、可負擔住宅等問題，「西景」開發計畫中並無可負擔住宅。