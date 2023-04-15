新州第6所華語文學習中心 博根中校揭牌
博根中文學校(Tenafly High School)日前舉行台灣華語文學習中心揭牌典禮，地方官員到場祝賀，讚揚華語文學習中心開幕，提供社區成人學習華語文的機會。
揭牌儀式由校長兼中心主任鍾文祥、紐約華僑文教中心主任陳永豐、田納福來市(Tenafly)市長席納(Mark Zinna)、博根郡警長邱頓(Anthony Cureton)、新州第37區州議員海德(Shama A. Haider)、美東中文學校協會會長戴松昌共同揭牌。
陳永豐表示，博根中文學校成立了大紐約區第九所，也是新州第六所台灣華語文學習中心，除了提供成人華語文教育，更重要的是跟美國朋友一起分享台灣文化，歡迎他們到台灣來觀光或者旅遊。
席納手握象徵大吉大利的橘子，致詞感謝中心的成立提供市民學習華語文的機會；邱頓與海德也頒發感謝狀，慶祝華語文中心開幕。
典禮以舞獅舞龍隊熱鬧開場，貴賓致詞、揭牌與剪綵儀式後，由學生民俗舞蹈團與成人合唱團表演，全美中文學校聯合總會總會長江海寧、梅山中文學校台灣華語文學習中心負責人李珠瑛、前校長陳美令、符小鶯等出席。
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