新州第6所華語文學習中心 博根中校揭牌

田納福來市長席納手握象徵大吉大利的橘子，開心的給舞獅紅包。(記者孫影真／攝影)

博根中文學校(Tenafly High School)日前舉行台灣華語文學習中心揭牌典禮，地方官員到場祝賀，讚揚華語文學習中心開幕，提供社區成人學習華語文的機會。

揭牌儀式由校長兼中心主任鍾文祥、紐約華僑文教中心主任陳永豐、田納福來市(Tenafly)市長席納(Mark Zinna)、博根郡警長邱頓(Anthony Cureton)、新州 第37區州議員海德(Shama A. Haider)、美東中文學校協會會長戴松昌共同揭牌。

陳永豐表示，博根中文學校成立了大紐約區第九所，也是新州第六所台灣華語文學習中心，除了提供成人華語文教育 ，更重要的是跟美國朋友一起分享台灣文化，歡迎他們到台灣來觀光 或者旅遊。

席納手握象徵大吉大利的橘子，致詞感謝中心的成立提供市民學習華語文的機會；邱頓與海德也頒發感謝狀，慶祝華語文中心開幕。