羅格斯大學台裔學生會 14日辦台灣夜市 邀千人體驗

羅格斯大學「台裔美國學生會」往年舉辦台灣相關活動，皆能吸引超過千位民眾參與。（Rutgers TASA提供）

位在新澤西州的州立羅格斯大學(Rutgers University-New Brunswick)，校內有台裔主導的羅格斯大學台裔美國學生會(Rutgers TASA)，即將在4月14日（周五）晚間6時在學校內的中心廣場舉辦台灣夜市活動，以各種台灣的傳說故事為主軸，透過闖關遊戲，讓前來的民眾了解更多台灣的文化，主辦社團預計將有兩千人參與活動。

台灣夜市主辦人為Rutgers TASA社團的台裔學生廖惟中、黃語莛 (Claire Huang)與戴天惠 (Chris Tai) ，社團內有超過40名台裔學生參與，每個人都對於推廣台灣文化抱有使命感，每年都在校內舉辦有關台灣文化的活動，這次台灣夜市更是擴大舉辦，慶祝社團活動20周年。

除了14日的「台灣夜市」活動外，Rutgers TASA還曾在今年三月時舉辦台灣高鐵主題活動，帶領參觀民眾體驗台灣各處景點，結合7-11的物品價格，和參與者玩猜價錢遊戲，富有創意的遊戲設計，讓參與活動的學生，都說非常有趣。