中國黃梅戲經典演唱會 5月13日演出

《中國戲 · 家鄉情-中國黃梅戲經典演唱會》將於2023年5月13號（星期六）美東時間下午2點，在密德薩士學院藝術表演中心（Performing Arts Center, Middlesex College）舉行，具體地址在 Blue Colt Dr. Edison, NJ 08837。

此次演出由旅美著名黃梅戲表演藝術家、北美小芳黃梅藝術團團長及創始人陳小芳擔任總策劃、藝術總監、總導演 。擔任演唱會藝術顧問的包括國家一級導演、中央戲劇學院博士生導師王曉鷹博士（特邀），國家一級作曲、文化部優秀專家徐志遠（特邀），

演唱會旨在全力傳承中華傳統戲曲文化，努力完成海外華人 天然使命，將黃梅戲藝術在海外進行傳承與推廣。這次活動是繼2021年《國際黃梅戲推選活動》後的延伸，為文化展示的系列之二，也是海外首屆黃梅戲元素主題的演唱會。演唱會內容豐富，形式多樣，有空前強大的藝術家陣容，包括中國國家一級指揮張椿和、著名嗩呐演奏家郭雅志、著名京劇昆曲表演藝術家楊玲、曾主演《天仙配》七仙女的陳小芳等，以及首屆國際黃梅戲推選活動的十佳和十優的獲獎者、新澤西州 多個知名文藝社團、全美各地的黃梅戲愛好者齊聚新州共同參演。小芳藝術團全球各地成員（包括美國，加拿大，澳大利亞）也積極參與了線上及線下的幕後工作。

節目以黃梅戲為主融入多種元素，有傳統現代劇碼、服飾秀水袖舞、合唱及英文版，還有器樂演奏等。票價為：VIP: $100; Standard: $60; Basic: $35。 歡迎上網https://rb.gy/jzrjdm瞭解詳情和購票。【本報記者 劉偉】