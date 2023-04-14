《中國好聲音》紐約站新澤西海選報名 4/22截止
由李霞音樂工作室承辦的2023《中國好聲音》紐約站賽場新澤西海選專場，將於4月22日截止報名，4月29日（星期六）在西溫莎市體育俱樂部（Windsor Athletic Club）舉辦。
這是夢想者的舞臺，音樂人的盛會，主辦方歡迎所有年齡在14歲以上、各類音樂風格的選手前來參加！無論是流行、搖滾、民謠、古典或是其他風格的音樂，只要您有才華，主辦方願意為您助力實現夢想，成為華語樂壇閃亮的新星！
此次比賽由美國J.I.A.國際文化傳媒集團、美國舞蹈家協會主辦。賽事分為海選若干場、複賽、半決賽和決賽。主辦方將通過專業評審與大眾評審，評選出選手晉級到紐約複賽，最終選拔出紐約賽區決賽前20名優勝選手。這20名優勝選手將獲得參加今年6月在拉斯維加斯舉辦的全美總決賽的資格，全美總決賽前三名可以前往中國參加導演組面視及近距離面對導師盲選。
新澤西海選專場的報名截止日期為4月22日，請掃描海報中的二維碼報名。主辦方也竭誠邀請喜愛音樂的夥伴們一起體驗《好聲音》海選現場, 作為大眾評審，投票給您喜愛的選手。也可通過 購票連結或掃描“新澤西海選門票”二維碼來購買門票。有意加盟《中國好聲音》新澤西海選專場贊助的商家和個人請致電（732）688-5256 諮詢。【本報記者 劉偉】
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