《中國好聲音》紐約站新澤西海選報名 4/22截止

由李霞音樂工作室承辦的2023《中國好聲音》紐約站賽場新澤西 海選專場，將於4月22日截止報名，4月29日（星期六）在西溫莎市體育俱樂部（Windsor Athletic Club）舉辦。

這是夢想者的舞臺，音樂人的盛會，主辦方歡迎所有年齡在14歲以上、各類音樂風格的選手前來參加！無論是流行、搖滾、民謠、古典或是其他風格的音樂，只要您有才華，主辦方願意為您助力實現夢想，成為華語樂壇閃亮的新星！

此次比賽由美國J.I.A.國際文化傳媒集團、美國舞蹈家協會主辦。賽事分為海選若干場、複賽、半決賽和決賽。主辦方將通過專業評審與大眾評審，評選出選手晉級到紐約複賽，最終選拔出紐約賽區決賽前20名優勝選手。這20名優勝選手將獲得參加今年6月在拉斯維加斯舉辦的全美總決賽的資格，全美總決賽前三名可以前往中國參加導演 組面視及近距離面對導師盲選。

新澤西海選專場的報名截止日期為4月22日，請掃描海報中的二維碼報名。主辦方也竭誠邀請喜愛音樂的夥伴們一起體驗《好聲音》海選現場, 作為大眾評審，投票 給您喜愛的選手。也可通過 購票連結或掃描“新澤西海選門票”二維碼來購買門票。有意加盟《中國好聲音》新澤西海選專場贊助的商家和個人請致電（732）688-5256 諮詢。【本報記者 劉偉】