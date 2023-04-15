我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30歲男沙加緬度駕車開槍 還威脅攻擊加州州議會

影／日相岸田文雄助選驚傳爆炸聲 警方壓制1男

衰老是椎間盤疾病的罪魁禍首 ~ 劉凱旋醫師教您如何預防保護脊柱整體健康

本報新澤西訊
自2006年以來，劉醫生已為頸椎、胸椎和腰椎疾病患者實施了數千例脊柱內窺鏡手術。
自2006年以來，劉醫生已為頸椎、胸椎和腰椎疾病患者實施了數千例脊柱內窺鏡手術。

脊椎治療中心-Atlantic Spine Center的創始人劉凱旋醫師說：美國成年人患脊柱和頸椎疾病的比例已達到2%。衰老是椎間盤疾病的罪魁禍首。“衰老過程會使脊椎和頸椎間盤變乾，使它們變脆，有時會迫使它們脫離脊柱中的正常位置，從而導致它們突出（凸起）、滑動和破裂。”除了衰老，背部受傷；舉重、運動和各種重複性活動造成的過度脊柱壓力；多年的不良姿勢；遺傳；肥胖等都是椎間盤疾病的誘發因素。

  劉醫師為大家提供以下預防技巧來保護您的脊柱整體健康：

保持適合身高和年齡的體重。肥胖會迫使骨盆過度向前傾斜並加重脊柱關節節的負擔，而擴大脊柱的自然彎曲度。

定期鍛煉,保持健康。定期參加增強背部和腹部肌肉的活動。 強壯的核心（軀幹）肌肉為脊柱提供重要支撐。

站立或坐著時保持良好的姿勢，減少久坐時間。

在鏟雪、園藝、狹小空間工作或進行其他劇烈、重複性活動時，使用正確的提重物技巧並遵循建議，以最大程度地減少背部和頸部的壓力和扭曲。

營養餐食，戒煙。

  最重要的是：如果您正在經歷嚴重的背痛且無法自行痊癒，請聯繫骨科脊柱專家。延誤治療可能導致神經損傷或其他嚴重併發症。

  劉醫師（Kaixuan Liu, MD, PhD）是著名的內窺鏡脊柱外科醫生。國際內窺鏡脊柱外科學會（ISESS）的創始成員和董事會成員；北美脊柱協會；英國脊柱基金會；國際脊柱外科促進協會和許多其他專業協會的成員。持有美國麻醉、痛症與微創脊柱外科三門特考醫師執照文憑，曾接受世界知名脊椎外科專家Merrill Reuter MD, PhD的悉心指導及專業訓練，專精以先進的微創技術來治療難纏的脊椎病痛。

 

  劉醫師率領的脊椎治療中心-Atlantic Spine Center，匯集了脊椎病及痛症方面的診療專家，團隊致力於高品質的患者護理和對技術進步的深入研究，使中心躋身美國內窺鏡脊柱手術頂級中心之列。

   歡迎有脊椎病及相關痛症的朋友預約就診。諮詢電話：855-368-5272，官方網站：www.atlanticspinecenter.com。主診所：475 Prospect Ave., Ste. 110, West Orange, NJ 07052，時間：週一至五 9AM-6PM；Edison診所：2163 Oak Tree Rd, Suite 110, Edison, NJ 08820，時間：週一、三、四 9AM-6PM；Jersey City診所：200 Hudson St., Suite 145 Harborside, Jersey City, NJ, 07302，時間：週一10AM-5PM；Advanced Spine Surgery Center地址：855 Lehigh Ave. Union, NJ 07083，時間：週一至五 7AM-5PM。

肥胖 肌肉 手術

上一則

老吳上海小籠正宗上海美味小食 價格親民

下一則

華人醫療部 腸癌防治講座 ~早篩是最好的預防

延伸閱讀

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間

沃爾瑪怎麼了？今年全美關19間店 包括芝加哥4間
連年虧損 沃爾瑪芝4門店4/16結束營業

連年虧損 沃爾瑪芝4門店4/16結束營業
下背、臀痛舉步維艱 竟是髖關節退化

下背、臀痛舉步維艱 竟是髖關節退化
梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法　幫助患者減輕疼痛並恢復機能

梁庭謙脊椎矯正醫師安全自然療法　幫助患者減輕疼痛並恢復機能
下背痛又舉步維艱 查出問題不在脊椎 是髖關節退化

下背痛又舉步維艱 查出問題不在脊椎 是髖關節退化
累了直接睡「床上懶人桌」好方便？網勸別買：脊椎殺手

累了直接睡「床上懶人桌」好方便？網勸別買：脊椎殺手

熱門新聞

在中餐館工作的小聶誤食大麻糖果。(小聶提供)

芝華人廚師誤食大麻軟糖全身發軟 以為心臟病發送醫

2023-04-14 11:54
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
卡斯楚縣一個用多層格欄養牛的室內牧場發生大爆炸並引發大火。(Castro County縣警局)

德州養牛場爆炸 燒死1萬8000頭牛 1女員工性命垂危

2023-04-14 02:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

2023-04-08 02:05
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責

非裔女嘲諷美甲員工講中文 TikTok非裔經理中文譴責
六個原因 你可能領不到社安金

六個原因 你可能領不到社安金
德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味

德中外長公開交鋒 記者會爆火藥味
不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差

不怕被抓？2原因 孟晚舟要來美國出差
美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？

美國最幸福的十個城 你的居住地上榜了嗎？