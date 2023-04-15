衰老是椎間盤疾病的罪魁禍首 ~ 劉凱旋醫師教您如何預防保護脊柱整體健康

自2006年以來，劉醫生已為頸椎、胸椎和腰椎疾病患者實施了數千例脊柱內窺鏡手術。

脊椎治療中心-Atlantic Spine Center的創始人劉凱旋醫師說：美國成年人患脊柱和頸椎疾病的比例已達到2%。衰老是椎間盤疾病的罪魁禍首。“衰老過程會使脊椎和頸椎間盤變乾，使它們變脆，有時會迫使它們脫離脊柱中的正常位置，從而導致它們突出（凸起）、滑動和破裂。”除了衰老，背部受傷；舉重、運動和各種重複性活動造成的過度脊柱壓力；多年的不良姿勢；遺傳；肥胖 等都是椎間盤疾病的誘發因素。

劉醫師為大家提供以下預防技巧來保護您的脊柱整體健康：

保持適合身高和年齡的體重。肥胖會迫使骨盆過度向前傾斜並加重脊柱關節節的負擔，而擴大脊柱的自然彎曲度。

定期鍛煉,保持健康。定期參加增強背部和腹部肌肉 的活動。 強壯的核心（軀幹）肌肉為脊柱提供重要支撐。

站立或坐著時保持良好的姿勢，減少久坐時間。

在鏟雪、園藝、狹小空間工作或進行其他劇烈、重複性活動時，使用正確的提重物技巧並遵循建議，以最大程度地減少背部和頸部的壓力和扭曲。

營養餐食，戒煙。

最重要的是：如果您正在經歷嚴重的背痛且無法自行痊癒，請聯繫骨科脊柱專家。延誤治療可能導致神經損傷或其他嚴重併發症。

劉醫師（Kaixuan Liu, MD, PhD）是著名的內窺鏡脊柱外科醫生。國際內窺鏡脊柱外科學會（ISESS）的創始成員和董事會成員；北美脊柱協會；英國脊柱基金會；國際脊柱外科促進協會和許多其他專業協會的成員。持有美國麻醉、痛症與微創脊柱外科三門特考醫師執照文憑，曾接受世界知名脊椎外科專家Merrill Reuter MD, PhD的悉心指導及專業訓練，專精以先進的微創技術來治療難纏的脊椎病痛。

劉醫師率領的脊椎治療中心-Atlantic Spine Center，匯集了脊椎病及痛症方面的診療專家，團隊致力於高品質的患者護理和對技術進步的深入研究，使中心躋身美國內窺鏡脊柱手術 頂級中心之列。

歡迎有脊椎病及相關痛症的朋友預約就診。諮詢電話：855-368-5272，官方網站：www.atlanticspinecenter.com。主診所：475 Prospect Ave., Ste. 110, West Orange, NJ 07052，時間：週一至五 9AM-6PM；Edison診所：2163 Oak Tree Rd, Suite 110, Edison, NJ 08820，時間：週一、三、四 9AM-6PM；Jersey City診所：200 Hudson St., Suite 145 Harborside, Jersey City, NJ, 07302，時間：週一10AM-5PM；Advanced Spine Surgery Center地址：855 Lehigh Ave. Union, NJ 07083，時間：週一至五 7AM-5PM。