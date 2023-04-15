華人醫療部 腸癌防治講座 ~早篩是最好的預防

左起：RWJUH華人醫療服務部主任李安琪，華人醫療服務部及多元族裔部主任鄒興睿，家庭醫生及羅大醫學院教授林偉如，腫瘤專科及血液專科醫生尹芳。

華人醫療服務部（Chinese Medical Program）日前為大家帶來腸癌預防與治療專業醫療講座: 【把握“腸”識，健康“腸”在】全方位涵蓋了腸癌預防與治療的豐富内容，吸引了近120位觀衆上綫。腸癌風險因素，多種篩檢 ，案例分享，病情分析，治療方法，臨床實驗，最新活檢方式，以及不同年齡段發病率和死亡率的70年變化對比……各種知識的分享，歸根結底最為重要的就是“早篩是最好的預防！”

本次講座由家庭醫生林偉如（Karen W. Lin, MD, MS）主講腸癌預防，由癌症 專科及血液專科醫生尹芳（Faye Yin, MD, FACP）主講腸癌治療。講座由新布朗士維克羅伯屋强生大學醫院和美門醫院華人醫療服務部以及羅格斯大學醫學院共同舉辦。華人醫療服務團隊介紹了為大家服務12年之久的一站式醫療服務，並介紹新澤西癌症研究中心以及正在建造的新澤西第一所集診斷、治療、科研和患者支持為一體的癌症醫院。

林醫生在講座中提到預防勝於治療，好的生活飲食習慣有助與避免腸癌發生，另外要注意腸癌風險，遺傳因素以及不同症狀，同時告訴大家肥胖和抽烟是會造成多種癌症發生的原因，所以一定要注意，並提供了各種篩檢及合適什麽樣的人用給大家參考，並分享了不同年齡段和合人群的腸癌篩檢指南。

尹芳醫生畢業與中國南方醫科大學，在馬里蘭州約翰霍普金斯醫學院附屬的Medstar Good Samaritan醫院完成住院醫師培訓，並在馬里蘭國家癌症研究所和國家心肺血液研究所完成腫瘤 和血液專科培訓。她曾任西馬里蘭中心醫院腫瘤和血液科醫生。現在RWJBarnabas Health醫療健康系統桑莫塞醫院工作。她是美國癌症和血液疾病執業醫師，在腫瘤和血液專業行醫20餘年，參與多項臨床研究，發表20餘篇腫瘤血液專業論文，是美國臨床腫瘤協會和美國血液協會會員。

尹醫生在講座中說明不同年齡，性別以及在幾十年中腸癌的病發率和死亡率，尤其是在50嵗以上開始做腸癌篩檢之後死亡率大幅降低的情況，這些都得益於腸癌篩查，腸鏡篩檢，以及早期發現早期治療，除了息肉，腸道發炎，肥胖和吸烟等常見風險外，家族病史，林奇綜合症，息肉綜合症等風險更要引起注意，尹醫生通過結直腸癌發生的位置和表現來告訴大家一般會有什麽樣的症狀發生，並用癌症分期來告訴大家如何辨識不同期的癌症以及怎樣治療，如何通過手術，放療，化療，以及新輔助療法和臨床實驗來科學治療，目前也有越來越多的免疫治療和靶向治療用於結直腸癌，同時她通過幾個不同的例子來分析如何診斷腸癌病例，腸癌也有了最新的抽血活檢方式。此外癌症要經年累月才能形成，雖然是幾何倍增模式生長，但在前期發現並治療可以早早遏止癌症生長，尤其是在腸鏡篩檢中可以直接切除有潛在風險的息肉，這也是爲什麽最近幾十年來腸癌死亡率大幅下降的原因。所以歸根結底早篩是最好的預防！

提問環節有很多精彩的問答，比如做腸鏡之前一定要做好準備，清腸做的好腸胃科醫生也會看得更清楚，保險公司也鼓勵大家做腸癌篩檢，現在也有大便潛血檢查，免疫化學測試，糞便分子檢測Cologuard，以及腸鏡檢查等多種方法。更多細節可以參看此次講座視頻，通過以下鏈接來觀看：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach；rwjbh.org/mmccommunityoutreach；詳情請聯係華人醫療服務部專線：732-923-5057。