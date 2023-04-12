遭俄關押WSJ記者 為新州居民 州長墨菲轟普亭是「豬」

遭俄國政府以間諜罪名逮捕的華爾街日報記者格什科維奇，是新澤西州普林斯頓居民。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)駐俄羅斯 記者格什科維奇(Evan Gershkovich)上月遭俄國 政府以間諜罪名逮捕，格什科維奇是新澤西州普林斯頓(Princeton)居民，新州州長墨菲(Phil Murphy)日前怒批俄國總統普亭 (Vladimir Putin)是「豬」。

自一年多前俄羅斯入侵烏克蘭以來，墨菲一直不諱言批評普亭，他將普亭描述為「惡棍」，並經常在西裝翻領上配戴烏克蘭國旗別針表達支持。

31歲的格什科維奇3月29日在俄國第四大城葉卡特靈堡(Yekaterinburg)被俄國當局逮捕，他是自冷戰結束以來第一個因間諜罪名被拘留的美國記者。

俄羅斯聯邦安全局(FSB)指控格什科維奇試圖獲取俄國一軍火廠的機密情報，華爾街日報否認俄國的指控。

墨菲10日出席新州翠登市(Trenton)的州議會活動時表示：「普亭是豬，這又是一個例子，請繼續為他和他的家人祈禱，普亭需要被繩之以法。」

在罕見的兩黨聯合聲明中，國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)要求俄國立即釋放格什科維奇，表示「新聞工作不是犯罪」，並讚美格什科維奇是「國際知名且受尊敬的獨立記者」。