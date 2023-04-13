直升機互撞 新州罹難士兵募款超過6.5萬元

上月29日陸軍黑鷹直升機墜毀罹難者之一的索利納斯上士，是來自新州博根郡。(GoFundMe網站)

兩架陸軍黑鷹直升機上月29日在肯塔基州 例行訓練任務時相撞墜毀，機上九人全數罹難，其中23歲的上士索利納斯(David Solinas)的家屬透過GoFundMe 線上募款，已獲得超過6萬5000元善款。

肯州坎貝爾堡(Fort Campbell)基地發言人梭爾曼(Nondice Thurman)表示，兩架隸屬101空中突擊師的HH-60型黑鷹直升機於上月29日晚間10時許，在坎貝爾堡西北30哩翠格郡(Trigg County)墜毀於住宅區附近，機上九人全數罹難，年齡介於23歲到32歲不等，地面所幸無人受傷，失事原因調查中。

索利納斯來自新州博根郡(Bergen County)，他的家屬透過眾籌網站GoFundMe勸募喪葬費用並紀念他的一生；截至11日晚間10時，募款金額已超過6萬5000元。

募款敘述寫道，這筆善款將「讓大衛在最後一趟飛行之後，持續回饋社區」，「我們是虔誠的家庭，並以大衛接受戰地救難訓練為榮」。

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)得知索利納斯罹難備感痛心，他在聲明中表示，「年僅23歲的索利納斯上士已讓社區印象深刻，他的貢獻不會被遺忘，我們對索利納斯的親屬致上最深切的慰問。」

新澤西州公務機關4日降半旗，致敬索利納斯。

索利納斯畢業於歐拉岱爾(Oradell)的戴爾河高中(River Dell High School)，他2018年從軍，2022年10月起擔任101空中突擊師戰鬥航空旅的飛行輔助醫護人員。

墨菲辦公室表示，「我們將永遠景仰與懷念索利納斯上士，他是受人們喜愛的兒子、兄弟、朋友、隊友和軍人，認識他的所有人與新澤西州州民都會非常想念他」。