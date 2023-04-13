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新州去年失竊1.4萬輛車 破案率不到7%

編譯陳韻涵／綜合報導
新州去年有1萬4320輛車失竊，但破案率不到7%。(取材自臉書)
新州去年有1萬4320輛車失竊，但破案率不到7%。(取材自臉書)

新澤西州警方公布，去年共有1萬4000輛汽車失竊，而今年1月失竊車輛比去年同期略少；民主黨聯邦眾議員格塞莫(Josh Gottheimer)呼籲聯邦當局挹注資源，協助州警籌組全國汽車防盜小組(National Auto Theft Task Force)，遏止竊車集團偷車運往非洲的歪風。

新州州警表示，新州去年有1萬4320輛車失竊，失竊車輛是警方最難處理的案件之一，破案率不到7%。

格塞莫在紐瓦克港會晤國土安全部(DHS)與聯邦海關與邊境保護局(CBP)官員後，引據州警數據表示，2023年1月約1176輛車失竊，比2022年1月失竊的1517輛少。

最新一起車輛失竊案件由紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)的「終點行動」(Operation Terminus)破獲，查緝人員在準備運往非洲的多個貨櫃中查到23輛失竊車輛，總價值約130萬元。

執法人員打開貨櫃時，發現汽車被藏在床墊下，疊在另一個密封的貨櫃上方，貨櫃內還查到彈藥。

格塞莫5日在紐瓦克港各郡執法人員及港務局人員的陪同下召開記者會，呼籲聯邦單位提供更多資源挹注「終點行動」類似行動，重申希望重啟國家聯合汽車防盜專案小組(National Joint Auto Theft Task Force)協助查緝失竊車輛。

格塞莫表示，目前紐瓦克港國土安全調查局已設汽車出口犯罪打擊小組(Auto Export Crimes Task Force)，運用科技設備掃描貨櫃內的遭竊車輛，各單位互通資訊，但他仍憂慮新州車輛失竊率高。

博根郡(Bergen County)警察局長協會主席、特納夫萊(Tenafly)警察局長張伯倫(Robert Chamberlain)表示，汽車竊盜防範要從駕駛鎖車做起，拿走遙控鎖讓歹徒難以下手。 

聯邦海關與邊境保護局官員表示，紐約、紐瓦克與新澤西州三地有上萬輛車被劫竊，非法出口到非洲。

格塞莫表示，需要更多國家資源遏止竊車集團組織，「蛇頭就在紐瓦克港、巴爾的摩港與全球各地，尤其是非州西岸」。

格塞莫說，「除非砍掉蛇頭，否則我們永遠無法成功阻斷大規模犯罪集團。我們需要更多寬頻資源、X光設備，以及國土安全與海關局的港務人力。」

新州去年有1萬4320輛車失竊，但破案率不到7%。國會議員呼籲聯邦當局提供資源，...
新州去年有1萬4320輛車失竊，但破案率不到7%。國會議員呼籲聯邦當局提供資源，協助州警查緝失竊車輛。(取材自臉書)

汽車 新澤西州 新州

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