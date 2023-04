新州去年失竊1.4萬輛車 破案率不到7%

新州去年有1萬4320輛車失竊,但破案率不到7%。(取材自臉書)

新澤西州 警方公布,去年共有1萬4000輛汽車 失竊,而今年1月失竊車輛比去年同期略少;民主黨聯邦眾議員格塞莫(Josh Gottheimer)呼籲聯邦當局挹注資源,協助州警籌組全國汽車防盜小組(National Auto Theft Task Force),遏止竊車集團偷車運往非洲的歪風。

新州 州警表示,新州去年有1萬4320輛車失竊,失竊車輛是警方最難處理的案件之一,破案率不到7%。

格塞莫在紐瓦克港會晤國土安全部(DHS)與聯邦海關與邊境保護局(CBP)官員後,引據州警數據表示,2023年1月約1176輛車失竊,比2022年1月失竊的1517輛少。

最新一起車輛失竊案件由紐新航港局(Port Authority of New York and New Jersey)的「終點行動」(Operation Terminus)破獲,查緝人員在準備運往非洲的多個貨櫃中查到23輛失竊車輛,總價值約130萬元。

執法人員打開貨櫃時,發現汽車被藏在床墊下,疊在另一個密封的貨櫃上方,貨櫃內還查到彈藥。

格塞莫5日在紐瓦克港各郡執法人員及港務局人員的陪同下召開記者會,呼籲聯邦單位提供更多資源挹注「終點行動」類似行動,重申希望重啟國家聯合汽車防盜專案小組(National Joint Auto Theft Task Force)協助查緝失竊車輛。

格塞莫表示,目前紐瓦克港國土安全調查局已設汽車出口犯罪打擊小組(Auto Export Crimes Task Force),運用科技設備掃描貨櫃內的遭竊車輛,各單位互通資訊,但他仍憂慮新州車輛失竊率高。

博根郡(Bergen County)警察局長協會主席、特納夫萊(Tenafly)警察局長張伯倫(Robert Chamberlain)表示,汽車竊盜防範要從駕駛鎖車做起,拿走遙控鎖讓歹徒難以下手。

聯邦海關與邊境保護局官員表示,紐約、紐瓦克與新澤西州三地有上萬輛車被劫竊,非法出口到非洲。

格塞莫表示,需要更多國家資源遏止竊車集團組織,「蛇頭就在紐瓦克港、巴爾的摩港與全球各地,尤其是非州西岸」。