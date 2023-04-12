我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山華裔退休地產經紀 3年被房客欠16萬房租

1萬人遭資遣…在Meta這類人不會被裁 年薪還上看100萬元

春風又綠澤西岸演唱會 座無虛席

記者孫影真／新澤西州報導
天納福來合唱團「春風又綠澤西岸」演唱會，青年鋼琴家蔡旭豪(左)與音樂總監楊徽蘋(右)。(記者孫影真／攝影)
天納福來合唱團「春風又綠澤西岸」演唱會，青年鋼琴家蔡旭豪(左)與音樂總監楊徽蘋(右)。(記者孫影真／攝影)

天納福來合唱團「春風又綠澤西岸」演唱會，連續兩周日在瑞吉屋市立圖書館(Ridgewood Public Library)與天納福來老人中心(Tenafly Senior Center)演出，兩場皆吸引百餘名中外友人觀賞，座無虛席，選曲多元動聽，社區耆老們祝賀演出成功。

演唱會主題靈感來自北宋•王安石詩：「春風又綠江南岸，明月何時照我還？」演唱十首合唱曲與一首由指揮張稚獨唱的藝術歌曲「玫瑰三願」，選曲多元有民歌、新詩、拉丁詩頌、莫札特、貓王情歌、百老匯組曲，歌名都是以春花盛開與情歌為主，迎接疫情結束以來的第二個春天。

曲目包括台語歌「四季紅」、貴州民謠「茶山情歌」、清唱上海老歌「夜來香」、八世紀拉丁詩頌「Ubi Caritas」、以德文演唱的「舒伯特小夜曲」。以民初兩位詩人的新詩為詞，青年作曲家冉天豪譜的合唱曲：徐志摩詩「我不知道風是在哪一個方向吹」和戴望舒詩「尋夢者」。

貓王家喻戶曉的情歌組曲，贏得的共鳴；莫札特「土耳其進行曲」以清唱演出，耳目一新，觀眾溫杏儀表示，沒想到土耳其進行曲還可以這樣唱。壓軸是百老匯音樂劇「歌劇魅影」組曲，其中All I Ask of You由三位團員深情對唱，向作曲者Andrew Lloyd Webber致敬，讓觀眾鄭雯蓉讚不絕口。來自Damerest的黃瑞鳳喜歡演唱會所有歌曲，「每一首都很好聽！」

天納福來合唱團成立於2007年，目前由青年歌唱家張稚指揮，青年鋼琴家蔡旭豪伴奏，新澤西州金音卡拉OK比賽冠軍楊徽蘋擔任音樂總監。合唱團每周五晚7時，於Tenafly Senior Center練唱，歡迎愛好合唱的朋友們加入，可洽團長傅家瓊，電話：Tia Chu (201)207-8158；電郵：[email protected]

天納福來合唱團團員合影。（記者孫影真／攝影）
天納福來合唱團團員合影。（記者孫影真／攝影）
天納福來合唱團「春風又綠澤西岸」兩場演唱會皆吸引百餘名中外友人觀賞，社區耆老們紛...
天納福來合唱團「春風又綠澤西岸」兩場演唱會皆吸引百餘名中外友人觀賞，社區耆老們紛紛祝賀演出成功。(記者孫影真／攝影)

百老匯 新澤西州 老人中心

上一則

芝加哥華埠夏令會攤位 即日起開放申請

下一則

北卡宜居城市 凱瑞排名冠軍

延伸閱讀

柯文哲參訪花旗球場 盼大巨蛋借鑑

柯文哲參訪花旗球場 盼大巨蛋借鑑
周杰倫告網易所屬3公司 擅自抽獎贈新專輯、演唱會門票

周杰倫告網易所屬3公司 擅自抽獎贈新專輯、演唱會門票
林沖染疫暴瘦20公斤 胃出血輸血長達兩天

林沖染疫暴瘦20公斤 胃出血輸血長達兩天
演唱會「座位只放照片」藏洋蔥 張惠妹忍淚：不敢看

演唱會「座位只放照片」藏洋蔥 張惠妹忍淚：不敢看
韓男團成員演唱會舞台上當眾著火 全場粉絲嚇瘋

韓男團成員演唱會舞台上當眾著火 全場粉絲嚇瘋
場次超越「歌神」？ 五月天有望唱破紀錄

場次超越「歌神」？ 五月天有望唱破紀錄

熱門新聞

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

2023-04-05 15:36
隨著愈來愈多新移民，德州住房愈來愈貴。（ABC 8）

愈來愈像加州和紐約…房價飆漲 已成德州危機

2023-04-04 12:28
台灣國宴四大名廚之一的陳嘉謨分享海外料理台菜秘訣。(特派員黃惠玲／攝影)

如何在家煮出台灣味？國宴名廚分享海外料理台菜秘訣

2023-04-07 13:09
半夜上門尋找丟失手機的其中一人。（ABC13）

「尋找我的蘋果手機」出包 失主不分晝夜登門德州民宅

2023-04-05 21:00
費城公共衛生局計畫針對部分地區的準媽媽提供每月1000元的補助金，目標是降低新生兒死亡率。(美聯社)

每月1000元…費城準媽媽補助 「沒有附加條件」

2023-04-11 15:17
FBI表示，針對青少年與兒童的「性勒索」犯罪案件，在芝加哥地區激增。(FBI官網)

FBI警告 青少年遭「性勒索」案件飆升

2023-04-07 10:47

超人氣

更多 >
聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事

聽老司機的話 發生車禍時絕對不能做的7件事
布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸

布魯克林8大道華裔房東 怒告華女租霸
一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？

一顆莓果發霉 整盒都得扔掉？
達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴

達拉斯韓裔男子路怒事件遭槍殺 檢方對兇嫌撤銷起訴
紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款

紐約連發15起「新套路」竊案：轉移注意 偷銀行卡取款