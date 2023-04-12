春風又綠澤西岸演唱會 座無虛席

天納福來合唱團「春風又綠澤西岸」演唱會，青年鋼琴家蔡旭豪(左)與音樂總監楊徽蘋(右)。(記者孫影真／攝影)

天納福來合唱團「春風又綠澤西岸」演唱會，連續兩周日在瑞吉屋市立圖書館(Ridgewood Public Library)與天納福來老人中心 (Tenafly Senior Center)演出，兩場皆吸引百餘名中外友人觀賞，座無虛席，選曲多元動聽，社區耆老們祝賀演出成功。

演唱會主題靈感來自北宋•王安石詩：「春風又綠江南岸，明月何時照我還？」演唱十首合唱曲與一首由指揮張稚獨唱的藝術歌曲「玫瑰三願」，選曲多元有民歌、新詩、拉丁詩頌、莫札特、貓王情歌、百老匯 組曲，歌名都是以春花盛開與情歌為主，迎接疫情結束以來的第二個春天。

曲目包括台語歌「四季紅」、貴州民謠「茶山情歌」、清唱上海老歌「夜來香」、八世紀拉丁詩頌「Ubi Caritas」、以德文演唱的「舒伯特小夜曲」。以民初兩位詩人的新詩為詞，青年作曲家冉天豪譜的合唱曲：徐志摩詩「我不知道風是在哪一個方向吹」和戴望舒詩「尋夢者」。

貓王家喻戶曉的情歌組曲，贏得的共鳴；莫札特「土耳其進行曲」以清唱演出，耳目一新，觀眾溫杏儀表示，沒想到土耳其進行曲還可以這樣唱。壓軸是百老匯音樂劇「歌劇魅影」組曲，其中All I Ask of You由三位團員深情對唱，向作曲者Andrew Lloyd Webber致敬，讓觀眾鄭雯蓉讚不絕口。來自Damerest的黃瑞鳳喜歡演唱會所有歌曲，「每一首都很好聽！」