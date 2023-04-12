計畫不周 新州校園志工招募進展緩慢

新州教育 委員會的記錄顯示，校園志工的招募活動進展趨緩，報名的人數不到十分之一。

代理教育廳長艾倫-麥克米蘭(Angelica Allen-McMillan)上月表示，教育廳已經從其尋求的5000個單位中收到400份來自個人或組織的申請。

申請人希望參與州長墨菲(Phil Murphy)12月宣布的「新州學生成功夥伴」(NJPSS)計畫，該計畫旨在解決校園中因疫情 帶來的學業與心理健康挑戰，1月時艾倫-麥克米蘭向委員會報告有330個人及組織報名。

NJPSS屬於全國行動的一部分，目標是招募、審核、訓練，以及支持自願家教、導師、學生教練(student success coach)，墨菲表示該計畫將「為更廣泛的社區成員創造機會，加入支持學生的社交、情感與學業需求」。

艾倫-麥克米蘭向州教育委員會報告，2023年12月前教育廳將繼續徵求5000名有意願的成人，教育廳官員曾在1月間表示希望接下來幾個月能有進展。

一位匿名的志工透露，他們12月填寫申請文件，但只在2月23日收到教育廳的歡迎電子郵件，隨後撤回，之後又收到歡迎郵件，再次撤回，他們抱怨這些作法並無法激勵信心。艾倫-麥克米蘭表示報名的參與人已在日前收到教育廳的額外信件。

校園倡議團體JerseyCAN的執行董事寶拉·懷特(Paula White)說現在加速推動這項活動並不算太晚，但「改善教育需要的遠不只是宣傳和良好的立意」，執行方面出了問題。

「花園州學校聯盟」(Garden State Coalition of Schools)執行董事貝琪·金斯伯格(Betsy Ginsburg)表示該聯盟正在觀望，「可獲取的細節資訊很少，我們對於誰來訓練志工、以及如何在學校應用抱有疑問」，金斯伯格擔憂新州可能無法召募預期的數千人，因為如今許多人已經重返常規的工作與活動。

她說：「如果NJPSS能與幫助志工處理訓練及其他問題的組織建立夥伴關係，那麼這項舉措也許有價值，志工的技能必須符合現有需求。」