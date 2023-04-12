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大西洋城酒店首家大麻店 今夏開業

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州大西洋城克拉里奇酒店(Claridge Hotel)已獲准在之前作為賭場的空間，設置High Rollers大麻店與休息室，最快會在今夏開張。(谷歌地圖)
新澤西州大西洋城克拉里奇酒店(Claridge Hotel)已獲准在之前作為賭場的空間，設置High Rollers大麻店與休息室，最快會在今夏開張。(谷歌地圖)

新澤西州大西洋城未來幾個月可能會有一間新的大麻店(dispensary)與休息室開張。

大西洋城出版社(The Press of Atlantic City)先前曾報導，克拉里奇酒店(Claridge Hotel)已獲准在之前作為賭場的空間，設置High Rollers大麻店與休息室。

這間大麻店與休息室最快會在今夏開張，具體日期未定，而這會是新州訂於今年開業的第二家大麻店與休息室。

High Rollers占地1萬平方呎，兩層樓建築坐落公園廣場路(Park Place)與印第安納大道(Indiana Avenue)，涵蓋之前的一座藝廊，其他空間還有3700平方呎的百家樂(baccarat)賭場，全都將翻修成為新的消費配藥室與休息室。

這項整修工程會在太平洋大道(Pacific Avenue)設置一個新的出入口，預計耗資約320萬元。

High Rollers老闆科恩(Jon Cohn)告訴「費城問詢報」(The Philadelphia Inquirer)說，「我們覺得讓大麻用作城市觀光賣點很合適。」 

新州大麻監管委員會(Cannabis Regulatory Commission)近期投票，允許消費者在特定許可地點購買大麻，全美還有另外七州這麼做。

克拉里奇酒店並沒有緊鄰濱海木棧道(boardwalk)，因此該酒店的大麻休息室並未違反大西洋城針對在木棧道上使用休閒大麻的規定。 

去年底，新州批准首間附屬於大西洋城的大麻消費配藥室與休息室；太平洋大道(Pacific Ave)1015號「Endo」的老闆費伊‧柯曼(Faye Coleman)表示，Endo距離硬岩酒店( Hard Rock Hotel)和木棧道僅幾步之遙。

柯曼已告訴網路媒體「新州大麻內幕」(NJ Cannabis Insider)說，Endo擬於6月底或7月初開張迎賓。

柯曼表示，「每年有2700萬人走訪大西洋城，包括一般人、真正有需要的患者，以及那些想進城享受生活且可能嘗試大麻的消費者。」

新澤西州目前有22家醫療用和娛樂用大麻店，以及13間純醫療用的藥房。

大麻 新州 新澤西州

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