費城欠薪建商 遭市府以「反工資盜竊法」提告 2016年通過後首起

費城市府勞工保護處首次引用2016年制訂的費城反工資盜竊法，控告一名積欠員工薪資的建築公司負責人。(美聯社)

費城 市政府控告卡瓦爾荷建築公司(Carvalho Construction)積欠員工薪資，創下2016年費城制定反工資盜竊法以來，首次動用該法訴諸法院的先例。

市府法務局為勞工 局勞工保護處特別聘請專業律師打官司，目的是「迫使不良行為人遵守法律。」勞工保護處發言人說，打官司是｢最後手段。」

不良行為人是指違反法律又抗拒執行市府命令，拒付積欠工資給員工的雇主。發言人說，90%的違法雇主在收到市府命令後都會主動遵行。

市府在一般申訴法院對與公司同名的負責人提出告訴，因為他兩度違反工資竊盜法。

2021年3月，卡瓦爾荷總共積欠一名工人八天工資和加班費達1105元。卡瓦爾荷曾答應支付這名工人每天130元薪資。

市府調查發現，一個月後，該名工人不斷發簡訊給卡瓦爾荷，請他付薪；卡瓦爾荷不但拒付，還回簡訊罵人。

卡瓦爾荷4日接受「探詢人報」訪問時說，這是一場誤會，他已全額支付這筆工資，只是沒有紀錄，無法證明。他又說，本案他會和解，因為打官司要花費更多時間和金錢。

「我已同意付他錢，因為不過1100元左右，沒啥大不了的金額。我一時疏忽，以為沒事了，顯然不是，事態反而升高。」

不過，這是卡瓦爾荷第二次被告違反工資盜竊法。第一張違法通知書於2020年9月發出，要他支付4822元給另一名工人。

但過了4個月，卡瓦爾荷仍然不理不睬，勞工保護處於是將卡瓦爾荷建設公司列入「不良行為人」名單，以示警告。但同一個月，也就是2021年1月，卡瓦爾荷發簡訊給市府調查員，聲稱自己的公司已經倒閉。

去年6月，該名工人在市政法院打贏官司後，終於拿到了被積欠的工資。卡瓦爾荷最後付出的薪資、損失賠償和律師費總計達1萬2135元資。