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總獎金3900元 世報味全母親節繪畫賽 4月12日收件

新澤西州訊
世界日報與美國味全攜手舉辦了母親節繪畫比賽。(主辦單位提供)
世界日報與美國味全攜手舉辦了母親節繪畫比賽。(主辦單位提供)

世界日報與美國味全攜手舉辦了母親節繪畫比賽。本次比賽邀請全美18歲以下青少年與兒童參加，今年主題為「媽媽的創意料理」，主辦方希望透過這個非凡的節日，啟發子女感恩之心，並引導子女以具體行動回饋父母恩情。

本次比賽分為幼童組(四歲至未滿九歲)、高童組(九歲至未滿14歲)和青少年組(14歲至未滿19歲)，參加者須以繪畫紙(限11吋乘14吋，橫豎構圖皆可)設計作品。主辦單位鼓勵參賽者使用線上投稿系統：https://bit.ly/wcwj22；如選擇實體投稿，請於作品背後註明參賽者姓名、出生年月日、聯絡電話、電子信箱及參加組別，並在截稿日4月12日前將作品郵寄到紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, 2nd Floor, Whitestone, NY 11357)。

主辦單位為優秀的參賽選手提供豐盛獎金、獎狀和獎盃。總獎金高達3900元。評選結果及優勝作品將於5月1日在世界日報、世界新聞網以及官方Facebook粉絲專頁發表，參賽者請密切關注比賽最新消息。若欲了解更多詳情，請參考比賽報名網站：https://bit.ly/wcwj22，或撥打電話：(718)746-8889分機6364洽詢。

世界日報 母親節 世界新聞網

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