12人搶1套 新州北部租屋緊俏 全美競爭最激烈地區

新澤西州北部是全美租屋市場競爭最激烈的地區，平均每個物件有12人爭相競逐。(美聯社)

住房市場分析公司RentCafe.com統計，新澤西州 北部是今年全美租屋市場競爭最激烈的地區。

北澤西今年度的公寓房源短缺，市場新釋出的物件僅增加0.3%，72%的租客 選擇更新租約，今年平均每個物件有12人爭相競逐。

報告指出，目前想在北澤西租屋，會比平均每個物件六人競爭的曼哈頓還難。

北澤西地區涵蓋146個城市，包括柏根(Bergen)、艾薩克斯(Essex)、哈德遜(Hudson)、摩利斯(Morris)、百賽克(Passaic)、蘇薩克士(Sussex)和友聯(Union)等郡，公寓物件總數超過25萬個。

想在中澤西找公寓也不容易，當地是全美競爭第12激烈的市場，今年有84.5%的租客續約，平均每戶公寓有八人爭搶。

RentCafe的研究團隊分析Yardi系統的全美134個租屋市場公寓數據，這些資料直接來自市場利率 ，以及至少50個單位的多住宅大型物件。

調查報告引述北澤西房仲的說法報導，當地房市趨緩是造成租屋市場緊俏的原因。

帕拉默斯(Paramus)的Re/Max房產中心經理巴多薩斯(T.J. Bardossas)說，「有些租客選擇租屋等待房價下跌，他們想找房，但房價和房貸利率漸漲，讓他們買不起房。」

根據房地產諮詢公司Otteau Group數據顯示，新澤西州的房價2022年上漲約8%，房貸利率從2021年8月的約3%增加一倍，來到2022年底的6%以上。

巴多薩斯說，「至少在今年底前看不出太大改變。」

移居也讓租屋市場更趨激烈，北澤西持續吸引想要更好居住環境、生活與工作平衡，以及地點不會離紐約市太遠的高收入租客。

RentCafe發現，2015年到2020年間，紐瓦克地區家戶年收入高於15萬元的住戶增加151%，而澤西市增加75%。

澤西市與霍伯肯市(Hoboken)的地產經紀人裘樂‧奇拉茲(Joelle Chilazi)表示，她最近在澤西市以月租7000元幫一對夫妻租下一間公寓，這對夫妻把普林斯頓(Princeton)的房子賣掉，該物件有11人競標，最終售價比原訂價格高出15萬元。這對夫婦希望搬到紐約市附近，工作幾年後再到南卡羅來納州享受退休生活。