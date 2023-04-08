「講客戶懂得的語言」費城移民增加 精通多國語言房產經紀人吃香

外來移民不斷遷入費城，帶動大量買房需求，當地房地產經紀商迫切需要精通多國語言的地產經紀人才。(美聯社)

賓州有最多亞裔人口的費城 數十年來人口不斷增加，外來移民 是主要驅動力，面對大量移民買房需求，房地產 經紀商迫切需要精通多國語言的地產經紀人才。

華裔王卿惠2005年開始擔任費城地區的地產經紀，積極協助英文不流利的客戶。（Century 21 Advantage Gold官網）

華裔王卿惠(Emily Qing Hui Wang)2005年開始擔任地產經紀，積極協助英文不流利的客戶，20年來熱情不減；剛入行時，市場便需要多語言房產經紀，如今費城新移民不斷增加，需求更形迫切，她上個月與人共同創立「美國亞裔房地產協會」(Asian Real Estate Association of America)費城分會，結集房地產專才，為亞太裔美國人召募需要的人才並為他們發聲。

經過推動，更多地產經紀、借貸機構及其他房地產專業人士開始熟稔英語以外的語言。王卿惠說，還需要更多人協助不諳英語的社區，地產經紀一旦贏得客戶信任，就會被不斷推薦；她從一個客戶發展出十筆房地產交易。

西語裔經紀吉拉爾多(Carlos Giraldo)17歲從哥倫比亞移民到費城，當時父母不懂英語，買第一棟房時只能選擇有限的西語裔經紀人；有鑑於西語裔居民需要協助，他考取房地產執照、2007年創業，專門服務拉丁裔買賣方、投資人，不僅可維生，也能幫助同胞。

吉拉爾多發現，費城對西語裔服務的需求非常大，不久前在北費城設新據點召募人才。

房地產經紀商Century 21 Advantage Gold也雇用精通不同語言的地產經紀，負責人佩里(Al Perry)形容他們辦公室就像所服務社區的縮影，一共約有200名地產經紀，精通英語及其他33種語言。包括印度方言印地語、烏克蘭語等，可和更大層面客戶合作。

佩里身兼賓州房地產經紀協會(Pennsylvania Association of Realtors)總裁，他認為房地產公司仰賴可反映社區需求的經紀人。

地產經紀塔爾帕(Jacqueline Talpa)曾遇到兩位海地移民到她辦公室打算買房子，她會講捷克語、俄語和波蘭語，就是不會講法語或海地方言，結果為了和客戶溝通，連畫圖都用上了。

另一西語裔經紀米蘭(Angie Millan)說，買房時不斷詢問很重要，地產經紀能夠講客戶懂得的語言大有幫助。