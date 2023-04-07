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賓州第一郡告多家社媒公司藉青少年圖利 致焦慮惡化

編譯尤寶琪／綜合報導
賓州巴克斯郡成為全美第一個對社交媒體提告的郡，指控社交媒體利用年輕人弱點來圖利，導致年輕人的焦慮抑鬱問題惡化。(美聯社)
賓州巴克斯郡成為全美第一個對社交媒體提告的郡，指控社交媒體利用年輕人弱點來圖利，導致年輕人的焦慮抑鬱問題惡化。(美聯社)

賓州巴克斯郡(Bucks County)挺身而出，成為全美第一個對社交媒體提告的郡，指控TikTok、Instagram、YouTube、Snapchat和Facebook利用年輕人弱點來圖利，導致年輕人的焦慮抑鬱問題惡化。

這起在加州聯邦法院提出的訴訟指出：「正如美國幾乎每個角落，巴克斯郡年輕人也因為每天過度使用社群媒體，而罹患嚴重的注意力分散、抑鬱、自殺和其他精神障礙；這嚴重影響了公眾健康和安全權益。」

訴訟強調，巴克斯郡「非常需要」繼續資助心理健康門診項目、流動危機單位、以家庭為基礎的心理健康服務以及校內心理健康規劃和培訓，好解決年輕人的心理健康問題，並為此求償未指定金額，來幫助推動這些舉措。

目前有少數學區和家庭，以影響青少年心理健康為由而控告社群媒體，這數量雖不多段卻持續在增加，凸顯了大眾對青少年的心理健康危機的擔憂，並暗示在政府反應緩慢，家長和教育人只能被迫自己想辦法改變網路平台的運作方式。

擁有近5萬名學生的西雅圖公立學校系統與加州聖馬刁(San Mateo)郡，分別對大型科技空斯提起訴訟，聲稱這些平台傷害學生心理健康。還有些家庭稱孩子因社交媒體成癮而自殺，對科技平台提起過失致死訴訟。

「我要讓這些公司負起責任，」克斯郡地方檢察官溫特勞布(Matthew Weintraub)表示，這些公司扭曲產品加值，聲稱平台不會上癮且無害，但實際上卻讓人上癮且造成傷害，和毒品一樣危險。

里奇蒙大學(University of Richmond)法學教授托比亞斯(Carl Tobias)認為，訴訟案要贏有困難，因為要實際展示社群媒體內容會造成傷害不容易，「但這不代表他們就不該提起訴訟。」

Facebook、Google和Snapchat表示，會持續投入資源，創造安全環境，確保年輕人使用安全。

心理健康 社群媒體 加州

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