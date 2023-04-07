新州紐瓦克機場 攔截外包員工「違規持槍」
新澤西州紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)安檢站日前查獲一名機場外包商員工違規攜帶上膛手槍，當場將他逮捕，及時解除一場可能發生的槍枝危機。
聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)4日證實，機場安檢員在紐瓦克自由國際機場C航站大樓，透過X光掃描儀器，發現一名機場員工的背包藏有槍枝，當場起出一把9釐米手槍以及上膛的八發子彈，隨後員警將這名男子逮捕並沒收其機場員工證，TSA證實該名男子因為違規攜帶槍枝，已經無法在機場工作。
紐新航港局(Port Authority)發言人表示，該名男子現年20歲，受雇於一家機場業務外包商，案發後，該名男子因為非法持有武器遭到逮捕。這也是今年以來，紐瓦克國際機場查獲的第四起違法攜槍案，「所幸被TSA人員及時攔截，在此忙碌的春季旅遊旺季，我們依然保持高度戒備。」TSA聯邦安全(TSA's Federal Security)總監卡特(Thomas Carter)表示。
據了解，紐瓦克國際機場去年總共查獲14起違規槍枝，比2021年增加兩起，卡特強調，「即便是在機場工作的每個人也必須和旅客一樣，都要通過嚴格的安檢程序，無論任何時候，只要在安檢站查獲危險違禁品，我們都會針對現場所有人身安全，表達嚴正關切，即使處理過程會干擾到其他安檢動線的旅客。」
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