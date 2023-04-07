新州紐瓦克機場 攔截外包員工「違規持槍」

紐瓦克國際機場安檢站，日前查獲一名機場外包商員工違規攜帶上膛手槍。(Getty Images)

新澤西州 紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)安檢站日前查獲一名機場外包商員工違規攜帶上膛手槍，當場將他逮捕，及時解除一場可能發生的槍枝危機。

聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)4日證實，機場安檢員在紐瓦克自由國際機場C航站大樓，透過X光掃描儀器，發現一名機場員工的背包藏有槍枝，當場起出一把9釐米手槍以及上膛的八發子彈，隨後員警將這名男子逮捕並沒收其機場員工證，TSA證實該名男子因為違規攜帶槍枝，已經無法在機場工作。

紐瓦克國際機場安檢站日前查獲一名機場外包商員工違規攜帶上膛手槍。(聯邦運輸安全管理局)

紐新航港局(Port Authority)發言人表示，該名男子現年20歲，受雇於一家機場業務外包商，案發後，該名男子因為非法持有武器遭到逮捕。這也是今年以來，紐瓦克國際機場 查獲的第四起違法攜槍案，「所幸被TSA人員及時攔截，在此忙碌的春季旅遊旺季，我們依然保持高度戒備。」TSA聯邦安全(TSA's Federal Security)總監卡特(Thomas Carter)表示。

據了解，紐瓦克國際機場去年總共查獲14起違規槍枝，比2021年增加兩起，卡特強調，「即便是在機場工作的每個人也必須和旅客一樣，都要通過嚴格的安檢程序，無論任何時候，只要在安檢站查獲危險違禁品，我們都會針對現場所有人身安全，表達嚴正關切，即使處理過程會干擾到其他安檢動線的旅客。」