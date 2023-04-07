調查：費城1/5新生兒 無麻疹抵抗力

美國醫學會雜誌(JAMA)新刊登研究報告稱，根據費城 兩座市立醫院的血液樣本分析發現，費城五分之一新生兒對麻疹沒有抵抗力，孩童染病導致住院、甚至死亡的風險隨之增加。專家建議，發生疫情 時新生兒應提早接種疫苗 。

這項由費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)及賓州大學(University of Pennsylvania)合作的調查指出，孕母血液裡沒有抗體可輸送給胎兒，新生兒因此普遍欠缺抵抗力，直到12個月大接種疫苗才有抗體。

研究作者並未提出解決問題的強烈建議，但在報告中寫道，一旦爆發麻疹疫情，所有未帶著母親抗體出生的小嬰兒應提早接種疫苗。

費城兒童醫院新生兒學家弗蘭納里(Dustin D. Flannery) 是研究的主要作者，他說，至少公衛官員應辨識出哪些兒童有感染風險，一旦爆發疫情，確定哪些新生兒需要接種疫苗至關重要。

自從爆發新冠疫情，按時接種麻疹等曾盛行疾病疫苗的兒童比過去少，醫師警告，日後可能引發更多疫情。

俄亥俄州不久前便爆發麻疹大流行，85個小孩感染，其中80人未接種疫苗，感染者中有36人病情嚴重；感染這種傳染性很強的疾病時，通常先咳嗽發燒，接著出現皮疹，嚴重時導致大腦腫脹和死亡。 所幸俄州這波流行無人死亡。

這項研究的血液樣本來自2021年4月到10月。410個樣本裡有麻疹抗體，其中一些會透過胎盤傳給胎兒，提供6個月保護，但是受測的103名孕婦血液沒有麻疹抗體；調查結果與紐約早期另一研究顯示23%孕婦缺乏麻疹抗體相呼應。

孕婦欠缺抗體不表示從未接種疫苗，可能抗體量遞減，但如果自身曾感染，免疫系統可能有辦法產生新型抗體；總之，母親懷孕時只要血中無抗體，寶寶出生時就有感染風險。