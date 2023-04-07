美式速食的百年傳承~TASTE TOWN美式速食連鎖費城門店盛大開業

盛大的剪綵儀式，右11為林建新

品嘗1898年的味道,體驗美式速食的百年傳承，感受一份濃濃的情懷。3月29日上午，在費城 市中心核心區域 Market Street上的TASTE TOWN美式速食連鎖費城門店，迎來了開張剪綵儀式的慶典活動。賓州州議員和費城市議員、費城社團領袖以及各族裔的來賓們一起見證了這一喜慶時刻。

TASTE TOWN餐飲文化品牌創建股東團隊代表、著名華人 企業家林建新在剪綵儀式上表示，費城是一座有著深厚歷史文化底蘊的名城，有著無數的歷史故事值得我們發掘，在我們不斷奮發前行的今天，那些永恆的記憶是不應該被遺忘的，其中飲食歷史文化就是最為重要的組成部分。通過飲食文化的追根溯源，可以呈現出費城的崢嶸歲月。TASTE TOWN美式速食連鎖店下一步將遍佈全美，並走向世界，讓更多人品嘗到這種具有歷史意義和文化傳承的可口食物。據介紹，TASTE TOWN 商標中的1898年來源於美國速食歷史的記憶，也追憶了百年前美國成為強國之時的工業輝煌。

1898年，市場街是費城市的主要大道，兩旁佈滿了商店、商業和公共建築。1898年是費城市政廳建設重要的一年，當年，該建築施工中的一個重要里程碑塔樓鋼框架得以完成。同時該年也是費城烹飪史上重要的一年，費城一家名為迪尼克的餐館開始出售一種用切成薄片的牛肉和融化的乳酪製成的三明治。這個三明治，被稱為“ChesseSteak”，最終成為了引領餐飲文化的國際美食 品牌，也成為了費城的城市飲食標誌。正因如此，1898年 美國著名建築大師卡斯特先生故居的廚房引出“ChesseSteak”的美食傳奇故事。