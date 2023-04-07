美中醫藥協會─大費城分會（SAPA-GP）成功舉辦2023年會

SAPA-GP工作人員合影

美中醫藥協會-大費城 分會 (以下簡稱SAPA-GP) 3 月 31 日在費城西北部福吉谷喜來登酒店舉辦了第 21 屆年會。會議由26家公司贊助，超過500名生命科學家、製藥專業人士和企業高管出席。

年會中，68位演講者在八個同步會場上做了80多場演講，內容涵蓋影響生物製藥行業發展的主題，包括新藥研發、臨床開發與監管、利用真實世界證據接近患者、製藥業的商業運作、製藥業職業發展、員工薪酬以及勞動法、員工多樣性和包容性、新藥研發公司路展。賓大教授和 2022 年 Clarivate 引文桂冠獲得者 Virginia Lee 博士以她的主題演講 “神經退行性疾病中錯誤折疊蛋白質的傳遞”為會議開幕。接著是 Torreya 的聯合創始人Tim Opler 博士發表全會演講，對製藥行業的未來成長潛力做深入分析。第二天的全體會議上，分散式臨床試驗和研究聯盟創始人兼聯合主席醫學 博士 Amir Kalali對有可能改變行規的分散式臨床試驗的未來做出展望。馬里蘭大學教授以及Pumas-AI 總裁和 Vivpro Corp 的創始人/總裁 Joga Gobburu 博士分享了對模型導向新藥開發的見解。

為了捕捉生物製藥行業的新生態， 年會涵蓋了科學、技術、商業和職業發展的廣泛主題，並提供了面對面交流機會，鼓勵與會者相互交流並增進相互聯繫。

此次年會同時還對SAPA-GP進行了幹部換屆，由Jazz Pharmaceuticals副總監原陽博士出任新任會長。 卸任會長楊海忱博士為優秀志願者頒獎，表彰他們為SAPA-GP所做的貢獻。為了感謝和表彰李松博士長期以來的大力支持和慷慨贊助，李松成為SAPA-GP歷史上首位名人堂成員，並為耶魯大學 的Jason Wang和杜克大學的Eric Han頒發了李松獎學金。

Amicus Therapeutics 副總裁以及楊海忱博士評論道，年會包容了各種主題的大型活動，在各種行業會議中具有獨特地位。與會人員可以有機會收集廣泛的資訊並建立跨領域和跨學科的人脈，獲益良多。

原陽博士表示， 年會是展示生物製藥領域尖端研究和創新的舞臺，是活力四射的團體聚會，彙聚了三州地區各種背景、從業經驗和成就的生命科學家、製藥業人士和企業高管，得到了參會者和贊助商的熱烈討論和積極回饋，演講嘉賓的水準、演講的品質、涵蓋的話題廣度獲得廣泛讚譽。 SAPA-GP 將力求推進大費城地區生物製藥生態系統的積極變化。

SAPA-GP是以華人為主的非營利專業組織，創立於2002年，彙集了四千餘名化學、生物、基因治療、生命科學和醫療保健等領域的各類人才。其運作得到了眾多醫藥和生物技術公司以及眾多志願者的支持和協助， 定期舉辦年會及專業研討會，旨在長期深入促進行業科技交流，擴展企業資源，培養職場精英，普及醫療健康領域知識等。