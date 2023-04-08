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亞洲銀行優利定存4月15日即將截止　11個月可獲利高達4.65% APY*

本報費城訊

費城亞洲銀行近期特別推出超高定存優惠活動，您只需要存入最低1000美元在亞洲銀行，8個月即可獲利4.55% Annual Percentage Yield，11個月更可獲得4.65% APY* 的超高利率，4月15日即將截止，請華人朋友們千萬不要錯過這一絕佳投資機會，讓您的錢去幫你賺更多的錢！

  亞洲銀行自 1999年6月成立以來，一直在費城提供服務，在華人社區中享有很高的聲譽和威望，其目標是為個人、組織和企業提供個性化、優質的銀行服務。亞洲銀行充分瞭解客戶的特殊需求，其手機銀行、小企業貸款、房地產貸款、住宅房屋貸款等業務均受到大家的喜愛。

  亞洲銀行為客戶量身定制的商業地產貸款業務，實實在在幫助了很多商家，其優勢是可申請高達1000 萬美元的貸款、低固定利率和靈活的付款條件。無論您是想購買或再融資混合用途、多戶住宅、辦公空間、購物中心或彈性倉庫物業，亞洲銀行都有滿足您需求的選擇，可為自用或投資物業提供最高達 75% 的貸款以進行估值融資，歡迎洽詢。

  亞洲銀行是您真正值得信賴的財務諮詢機構。歡迎致電： 215-592-1188；www.theasianbank.com；費城唐人街地址：111 N 9th Street；東北區地址：6509 Castor Avenue；營業時間：週一至週五 9:00AM-5：0 0PM, 週六9:00AM-3:00PM，週日休息。

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