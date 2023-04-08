待售房供應嚴重不足　春季房市競爭恐更加白熱化

最新上市獨立單家庭，位於Midland Park，3臥1.5浴，僅售$530,000，歡迎約看。

根據新州 千萬房產經紀王芳 (Winnie)提供的資訊：截止至三月底，美國待售房屋的新掛牌量比去年同期下降了22%。

這是住房市場在疫情以來的最大跌幅之一。由於可供選擇的房屋太少，即使利率 居高不下，需求與去年相比仍然很低。購房速度也在加快，在簽約的房屋中，近一半的房屋在上市後兩周內就有了被接受的報價，這是近6個月以來的最高比例。 缺乏掛牌房源導致銷售受阻，潛在的買家正在為供應緊張而掙扎， 這有部分是由於典型的季節性原因，因為市場通常在春天開始的時候就會加速，但是當買家面對6%以上的利率時，缺乏庫存會導致房屋的銷售速度比預期快。如果抵押貸款利率保持在接近6%，而不是7%的水準，競爭可能會在進入春季後更加激烈。

本期王芳推薦給大家一處好房源，剛剛上市的獨立單家庭位於Midland Park黃金地段，步行至商超，5分鐘車程至Ridgewood車站。1800 SQFT，3臥1.5浴，保養極佳，立可遷入。實木地板，全新油漆，完成地下室，寬敞的閣樓新地毯。自帶2車庫，院子可停至少5輛車。僅售$530,000。

新州千萬房產經紀王芳作為新州資深房地產投資 顧問，是新州地產協會2018-2022卓越銷售獎得主。具有10年以上從事房地產優質學區房買賣和租賃，商業樓宇投資，物業管理等經驗。主要做新州北部和中部。歡迎隨時諮詢，多一份建議，多一份保障。手機：551-580-4856 微信：wschreck1