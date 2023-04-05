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新州男槍殺前女友判終身監禁 證據有問題 裁決重審

編譯徐薏茹／綜合報導

新澤西州一男子2017年因殺害前女友被判終身監禁，新州高等法院30日裁決該男上訴成功，將重新接受審判。

裁決指出，在希格斯(Andre Higgs)的審理過程中，法官在證據及其可採納性方面犯了三個錯誤。

希格斯自2017年開始因殺害27歲教師菈崔納·梅伊(Latrena May)進入州監獄服刑。

案發地點位於梅伊在東橘市(East Orange)的兩戶住房，檢察官指出，案發當時警探基蒙·李(Kemon Lee)聽到梅伊呼救後停車前往查看，希格斯在基蒙面前射殺梅伊。

基蒙出席審判作證表示，當時他朝逃進屋內的希格斯開槍，之後希格斯在屋內被捕。

最高法院裁定，希格斯的律師應該有權取得基蒙在東橘市警察局的內務紀錄，而且應該獲得許可交叉詢問基蒙以前執勤中的開槍紀錄。

判決還指出，審判法官威格勒(Ronald D. Wigler)不應該允許警探格林(Kevin Green)在作證時提供希格斯褲帶裡有槍的看法，因為格林是透過巡邏車內的行車紀錄器影像觀看現場情況。

法庭文件記述：「格林非專業的證詞直接與被告的證詞相矛盾，被告證詞指出基蒙警官到場時槍在希格斯手中且在他身前。」

法院文件稱：「儘管格林擁有多年的執法經驗，但他並未以專業目擊證人的身分作證。」「格林的證詞完全根據他觀看影像的非專業意見，根據法規這是不被允許的。」

法院另外裁定，在梅伊死亡以前，希格斯14年前與24年前的兩件定罪不應該被採納，因為事隔已久，裁決指出：「先前的定罪不涉及不誠實、缺乏真實性或詐欺，採納這些久遠的定罪是個錯誤。」

檢察官辦公室的聲明表示：「郡檢察官辦公室與受害人菈崔納·梅伊的家屬對於今日的裁決感到失望，然而我們尊重新州高等法院的裁決。儘管如此，有極有力的證據表明希格斯犯下蓄意謀殺與其他罪行，我們期望將希格斯繩之以法。」

檢察官 新州 新澤西州

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