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新州運動場充氣天幕不敵風暴崩塌 幸無人受傷

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州海洋郡傑克森鎮的冒險運動與娛樂綜合運動場的充氣穹頂，在1日晚風暴侵襲後坍塌。(警方提供)
新澤西州海洋郡傑克森鎮的冒險運動與娛樂綜合運動場的充氣穹頂，在1日晚風暴侵襲後坍塌。(警方提供)

新澤西州海洋郡傑克森鎮(Jackson Township)的冒險運動與娛樂(Adventure Sports & Entertainment)綜合運動場地天幕1日晚不敵強烈風暴龍捲風坍塌，10萬平方呎的充氣球皮從天而降，壓壞汽車、扯斷電線。

海洋郡警長辦公室督察員雷曼(Chris Raimann)表示，洩氣的球皮是全美最大的運動場充氣天幕之一，出事的運動場占地87畝，靠近六旗大冒險(Six Flags Great Adventure)遊樂園。

雷曼說，慶幸「事發當晚無人受傷」。

發生意外的運動場耗資8億元建造，屬於Adventure Crossing USA綜合場館的一部分，去年7月起對外開放。Adventure Crossing今年稍早宣布，經過五年規畫，這座結合室內高爾夫、丟斧，以及虛擬實境運動、賽車、戰機與直升機遊戲的場館完全開放迎賓。

除了塔可鐘(Taco Bel)與佰百雞(Popeyes)等餐廳之外，這個坐落I-95號州際道路與孟莫斯路(Monmouth Road)537道路口的綜合運動場有多個足球場和充氣穹頂。

險運動與娛樂公司(Adventure Sports & Entertainment LLC)2日透過臉書(Facebook)官網表示，運動場的穹頂在風暴中損毀，尚不清楚充氣穹頂是否在惡劣天候來臨前就已消氣；該公司並澄清，運動冒險(Adventure Sports)營運與Adventure Crossing USA及冒險高爾夫(Adventure Golf)分屬不同實業體管理。

業主表示，球皮消氣坍塌造成諸多損失，目前正在清理現場，災損評估中。

媒體報導，球皮意外發生之際，新州遭受強烈風暴襲擊，陣風達每小時70哩，還出現直徑1.5吋的冰雹。

2日則在中部與南部澤西部分地區出現兩起龍捲風事件，居民發現殘骸散落庭院，部分道路因此封閉；時至當天中午，超過1萬5000戶仍無電可用，其中半數為傑克森鎮的居民，當地通報9000戶停電。

新澤西州海洋郡傑克森鎮的冒險運動與娛樂綜合運動場的充氣穹頂，在1日晚風暴侵襲後坍...
新澤西州海洋郡傑克森鎮的冒險運動與娛樂綜合運動場的充氣穹頂，在1日晚風暴侵襲後坍塌。(警方提供)

風暴 龍捲風 新澤西州

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