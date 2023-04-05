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新州11歲女童因校園霸凌自殺亡 母控校方、檢方態度輕忽

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西州11歲女童費莉西亞‧梅蘭德茲在遭霸凌後，在校園自殺身亡。(取材自臉書)
新澤西州11歲女童費莉西亞‧梅蘭德茲在遭霸凌後，在校園自殺身亡。(取材自臉書)

新澤西州一名11歲女童今年2月在校園自殺身亡，根據女童母親表示，女兒自殺前曾經向校方寄出電子郵件尋求協助，卻沒有獲得回應，加上檢方調查態度消極，因此1日出面指控校方和檢方未能善盡遏止校園霸凌的責任，導致悲劇上演。

伯靈頓郡(Burlington)檢察官辦公室公布聲明，證實F. W. Holbein中學有一名學生今年2月6日，在洗手間一個封閉空間內失去知覺，緊急送醫急救，但兩天後還是回天乏術，法醫確認死因是自殺，「在檢查學校監視錄影帶後，確認悲劇發生時，死者是獨自一人在洗手間。」檢察官辦公室人員表示。

不過檢方的說法令女童費莉西亞‧梅蘭德茲(Felicia LoAlbo-Melendez)母親愛萊娜·洛埃波(Elaina LoAlbo)相當不滿，1日出面指控檢方處理不當，「她(女兒)和校內許多其他孩子都被霸凌，如今他們(檢方)調查行動也和校方一樣輕輕帶過。」

洛埃波表示女兒自殺前一周，曾經寄發電子郵件給學校管理部門，「女兒親自寫了電子郵件，詳細說明霸凌事件，結果沒有人被調查。」洛埃波表示，任職於新州交通部門的丈夫因癌症病逝後不到兩周，女兒就因為校園霸凌而選擇走上絕路。

新州羅格斯大學(Rutgers University)「創傷青少年扶助機構」(Traumatic Loss Coalitions for Youth)專業顧問布羅根(Maureen Brogan)表示，單一霸凌事件並不會導致自殺，「自殺牽涉極其複雜的問題，屬於多方因素並非單一件事引起。」根據報導，在該名女童自殺前三天，新州貝維爾(Bayville)也有一名14歲高一新生庫奇(Adriana Olivia Kuch)被同學霸凌後自殺身亡。

聯邦疾病防治中心(Centers for Disease Control and Prevention，CDC)最新數據顯示，新州每六名高中生就有一人(16.4%)坦承在2019年被霸凌，另外有13.8%學生表示受到網路霸凌；同時約有57%受訪少女坦承在2021年飽受「持續性悲傷或絕望」，創下歷史新高，而且此比率是少男兩倍，與十年前相比更是飆增近60%。

霸凌 新州 檢察官

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