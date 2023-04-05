賓州13歲華裔少年騎踏板車過馬路被撞死 家屬募款付喪葬費

賓州梅尼克斯堡13歲華裔少年李嘉倫。(GoFundMe網站)

賓州 梅尼克斯堡(Mechanicsburg)13歲華裔少年李嘉倫(Jaron Li，音譯)日前騎著踏板車和兩個朋友穿越過Carlisle Pike七線道路口時被車撞死，家屬透過募款網站GoFundMe 籌措喪葬費。

事發當時，李嘉倫和兩個朋友正在回家途中。他們原打算到星巴克 咖啡店買東西，最後只是聚一聚。其中一位朋友史奈德(Hayden Snyder)說他走斑馬線，李嘉倫騎踏板車在距斑馬線15至20呎遠的地方被撞；史奈德描述當時他嚇壞了，沒有時間多想就跳到路中央阻擋來來往往的車輛。

李嘉倫深受中華文化藝術學會(Chinese Cultural & Arts Institute)老師們喜愛，學會執行長胡布勒(Bill Hubler)說他非常非常聰明，讀很多書，而且心地善良、充滿活力；史奈德則形容他這位朋友人好又風趣。

賓州交通局(PennDOT)稱，事發地區有很多店家，行人過馬路有些危險；該局發言人施萊夫勒(Fritzi Schreffler)說，該地區沒有人行道，非行人友善區，主要是因為過去二、三年快速大幅度擴展，道路變得更危險，欠缺行人道。

賓州交通局解釋說，市政府決定要求業者設置人行道；不過，行人如果不得不穿越Carlisle Pike，應該提高警覺，該局建議穿越十字路口，尤其要選擇有信號燈、按鈕、斑馬線的十字路口，以便知道需要多長時間過馬路。

這起車禍仍在調查中，警方表示，司機合作接受調查。李嘉倫的家人已透過GoFundMe網站籌款，支付喪葬費用。