費城人口下滑 2年共流失3.3萬

費城人口從2021年7月到2022年7月，減少了2.2萬人，降幅1.4%，這是1977年以來最大降幅。圖為民眾走在街道準備參加活動，後為費城市府。(Getty Images)

人口普查報告顯示，費城 人口從2021年7月到2022年7月，減少了2.2萬人，降幅1.4%，這是1977年以來最大的下降幅度，當年費城人口減少2.38萬。

這也是費城人口連續成長10幾年，至2020年達到高160萬人後，第二年出現下滑，數據顯示，從2020年到2022年費城共減少3.3萬居民。

專家認為最大原因就是新冠疫情 大流行，也指出，短期的人口流失不足為懼。費城丕優慈善信託研究與政策計畫領導人馬丁(Katie Martin)說，一兩年的變化不會產生重大衝擊，長期的趨勢才會。

費城這兩年的死亡人數仍比2020年疫情來襲前高，而新生兒人數還沒恢復到疫情流行前的水準。不過，2021到2022出生人數仍比死亡人數多了2000，人口仍有成長，總計減少，是因為搬走的人多。

國際移民 從2021年7月到2022年7月增加了5000，開始從川普時期回升。馬丁說，費城連續10年人口增長，主要靠外國出生的移民。同一期間，移出本市的人比國內其他地方移入的多出3.25萬，幾乎比前一年多一倍。移入人數小於移出人口，所以國際移民和國內移民合計起來，淨流失約2.5萬。

新冠疫情改變了工作與居住型態，2021年7月之前，都會區的流失人口，等於郊區及鄉間地區的新增人口。

不過，最新的資料顯示，小郡縣吸收都會移出人口的趨勢已見減緩。大郡縣人口流失速度也趨緩，甚至開始逆轉。包括曼哈頓的紐約郡2021年移到國內其他地方的人數多達9.8萬，今年估計移入人數將比移出人數多2900人。

賓州的費城郡和匹茲堡所在的阿雷格尼郡(Allegheny)，在全國十大人口流失郡分別排名第六和第十。2021─22年，洛杉磯郡人口減少9萬704人，排名第一；其次是芝加哥所在的庫克郡減少6萬8314人；紐約皇后郡5萬112人、國王郡4萬6970人、布朗士郡4萬1143人，分居第三到第五；密西根底特律所在的韋恩郡減1萬6030人、加州聖塔克拉拉郡少1萬5650和加州奧克蘭所在的阿拉梅達郡減1萬4840人，分居第七到第九。