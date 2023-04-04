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新州前股票經紀 涉內線交易遭控罪

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州聯邦檢察官塞林格(圖)表示，44歲的前股票經紀馬特伊涉嫌從內線交易中獲利，不法所得超過300萬元。(取材自推特)
新澤西州聯邦檢察官塞林格(圖)表示，44歲的前股票經紀馬特伊涉嫌從內線交易中獲利，不法所得超過300萬元。(取材自推特)

新澤西州聯邦檢察官塞林格(Philip R. Sellinger)日前表示，44歲的前股票經紀馬特伊(Christopher Matthaei)涉嫌從內線交易中獲利，不法所得超過300萬元。

來自新州布莉爾(Brielle)的馬特伊在一間證券經紀交易公司擔任合夥人和資深銷售員，他30日被控密謀證券欺詐和證券欺詐欺罪。

馬特伊當時從受雇於加拿大資產管理公司的朋友口中取得消息，並根據非公開資料交易一種投資基金「特殊目的收購公司」(Special Acquisition Companies，簡稱SPACS)。

證交所認定SPAC為空殼公司(shell company)，這種公司完成首次公開募股(IPO)但無實際營運事實，其唯一目標是找出作為目標的運營公司，然後進行併購。

訴狀指出，馬特伊被控於2020年5月到2021年2月執行交易，收益約340萬元。

馬特伊的共謀者獲悉可靠的併購磋商內容，因為這名男性任職的公司為SPAC交易中的潛在投資人。

此人在證券被加到公司的機密限制名單之際通知馬特伊，馬特伊之後便以他個人的經紀人帳戶購買這些證券。

兩人共謀期間，馬特伊還為這名男性友人及其家人前往法屬加勒比海島嶼聖巴泰勒米(Saint Barthélemy)度假的旅費埋單。

塞林格表示，「馬特伊違法利用他與密友的關係取得機密資訊，得知涉及SPAC的未公開併購計畫，馬特伊被控進行七次SPAC交易，不法淨收益約340萬元。」

塞林格又說，「SPAC或許是華爾街的熱門趨勢，但新澤西地方檢察署將持續不懈地將不法交易人繩之以法，無論金融趨勢走向如何改變。」

證交所對馬特伊提出刑事訴訟，馬特伊的律師隆迪(James Lundy)與德根納羅(Christopher DeGennaro)不予回應。

馬特伊被捕後在紐瓦克聯邦法院過堂，並以25萬元交保。

證券 新澤西州 投資

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