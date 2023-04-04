新州肯登學區祭萬元獎金徵教師 瞄準招募特殊教育等5科新老師

肯登市學區學監麥康伯表示，該學區3月8日曾舉行招聘會，約六、七人申請教職，但僅三人屬於急需教師的五學科。(取材自推特)

新澤西州肯登市學區 (Camden City School District)特殊教育 等五科教師難求，為此祭出1萬美元入職獎金徵才。

設有幼稚園、小學及初中、高中的肯登市學區約有7500名學生，祭出獎金徵求老師的作法並非創舉，全美若干公校學區已有前例可循，紛紛採取類似作法招募新老師或邀請原有老師重返校園，以解決疫情造成的人力荒。

肯登市學區發言人耶拉(Sheena Year)說，這一波獎金以「有最高人才需求之學科」的新老師為發放對象，包括特殊教育、雙語、英語為第二語言、數學和科學。截至29日止，該區有47個教員職缺，其中30個新任教師可獲1萬美元獎金。

耶拉說，發放獎金將延續到30個職缺填滿為止；目前47個職缺約占肯登市學區教職的6%。

肯登市學區學監麥康伯(Katrina McCombs)表示，該學區3月8日曾舉行招聘會，178人出席，六、七人申請教職，但僅三人屬於急需教師的五學科。

肯登是近一年來提供獎金給新聘老師的第三個新州 學區。紐瓦克(Newark)學區去年6月宣布類似措施，針對同樣的五學科新教師提供4000美元獎金。

帕特森學區(Paterson School District)去年9月起針對所有新任教師提供7500美元獎金，四個月內已同意發放給149位新任教員。

美國其他地區也有類似措施。明尼蘇達州第二大學區聖保羅(St. Paul)2023-2024學年起將針對難以填補的職缺提供最高1萬美元的獎金，去年9月有70多個特教領域職缺，此外還有數學、化學、初中科學、體育、蒙特梭利和語言浸入式教師職缺 。

然而，新州最大教師工會對學區提供招募獎金的作法質疑。新州教育協會(New Jersey Education Association)發言人貝克(Steve Baker)說，長遠來看，需要讓公共教育的職業生涯具有長期經濟可行性，才能吸引並留住優秀人才，提供招募獎金是經濟急救繃帶，治標不治本。

教育情報媒體Education Week去年2月調查發現，教師獎金多半介於1000至5000美元，並獲新冠疫情聯邦紓困金補貼。