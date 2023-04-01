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新州公寓擬漲租4成 租戶引舊法令回擊

編譯尤寶琪／綜合報導

新澤西州蒙特克萊爾(Montclair)的一棟公寓擬漲租近四成，遠超當地租金管制法允許範圍，公寓租戶聯手引用舊法令回擊，希望藉此阻止漲租。

一位住在蒙特克萊爾Alister公寓的不具名單親媽媽表示，她的兩房公寓租金從6月1日起，要被調漲約37%，從每月2525元提高到3457元。其他租戶也表示新租約的租金上漲了20%到40%。

蒙特克萊爾其他公寓和出租單位的租金也都出現上漲。根據房地產網站Zillow的租金指數Zillow Observed Rent Index，擁有4萬1000居民的蒙特克萊爾，平均租金較疫情前上漲了約25%，從2020年1月的每月2126元增加到2023年2月底的2638元。

Alister公寓的租戶為了抗漲，引用一條鮮為人知的1987年州法律；根據該法，包括Alister在內的一些新建公寓，只要租金上漲在合理範圍內 ，就不受當地租金管制法律的約束。

Alister公寓租戶辯稱他們的租金上漲是屬於「不合理」的範圍，因此依法不被允許。新澤西州其他面臨租金上漲的公寓租戶，也同樣引用了1987年的法律來反擊漲價。

蒙特克萊爾租金管制條例是在當地出租公寓需求暴漲，當局擔憂恐導致負擔不起高租金者因此流離失所後立訂的；規定房租每年最多只能增加4%，對銀髮族租戶則只能增加2.5%。

然而，Alister公寓是可以申請租金管制法豁免30年的新建築之一。這項豁免是為了鼓勵建商多開發新租屋項目，只要房東在施工完成前申請豁免，就可不受租金上漲限制的規範。但同時，新州反驅逐法(New Jersey Anti-Eviction Act)規定，房東不可「不合理」調漲租金，但沒有明定何謂「不合理」，將此交由讓地方法院自行判斷。

Alister公寓管理以及母公司Mill Creek Residential都拒絕對此做出評論。

租金 新澤西州 房東

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