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新州租金高 22.5萬低收戶無平價屋可租

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州2019至2021年間增加可負擔房屋2000個單位，但同一期間極低收入家庭更大增2萬1508戶。(取材自臉書)
新澤西州2019至2021年間增加可負擔房屋2000個單位，但同一期間極低收入家庭更大增2萬1508戶。(取材自臉書)

非營利機構「全美低收入者住房聯盟」(National Low Income Housing Coalition)最新報告顯示，新澤西州平價租屋嚴重不足，每100名極低收入租戶只有約31戶可負擔房屋可租，導致疫情後多處租金大漲20%以上。

報告稱，全美也同樣供不應求，極低收入租戶可負擔的住房數量大約比新冠疫情爆發前少了50萬單位。

新州32萬3000名極低收入戶中，約22萬5000戶沒有可負擔房屋可租。「極低收入租戶」是指收入等於或少於聯邦貧窮線、或者等於或少於所在地所得中間值，以較大值為準。

全美低收入者住房聯盟負責人延特爾(Diane Yentel)說，報告顯示，極低收入戶正面臨可負擔房屋「驚人的短缺」；疫情後，聯邦住房投資對於維持社區、幫助低收入人群更加重要，平衡國家預算不能犧牲全國收入最低、最邊緣化的人和家庭。

這項報告可看出新州極低收入家庭與可負擔房屋的差距擴大。

新州2019至2021年間增加可負擔房屋2000個單位，但同一期間極低收入家庭更大增2萬1508戶。

新州住房與社區發展網(Housing and Community Development Network of New Jersey)負責人伯傑(Staci Berger)說，過去曾大量投資建造可負擔房以滿足新州需求，如今不是踩煞車的時候。

根據房地產經紀商Zillow，由於租房供不應求，自疫情爆發以來，新州21郡中有14郡的租金大漲20%至40%。

數據顯示，在大西洋(Atlantic)、海洋(Ocean)、肯頓(Camden)、亨特登(Hunterdon)及格洛斯特(Gloucester)等郡，2020年2月至2022年12月，一般租戶月租至少增加30%。

大西洋郡40%漲幅最大，月租由1264元跳增至1766元。哈德遜郡(Hudson County)租金仍居榜首，去年12月為2867元。

低收入 新州 疫情

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