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新州議會大廈重新啟用 州長急返辦公

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州州議會大樓經過近六年、耗費3億元的重修工程後，已經重新啟用及開放。(取材自臉書)
新澤西州州議會大樓經過近六年、耗費3億元的重修工程後，已經重新啟用及開放。(取材自臉書)

新澤西州州議會大樓經過近六年、耗費3億元的重修工程後，已經重新啟用及開放。

州長墨菲(Phil Murphy)及州政府人員已經搬返州議會大樓辦公，不過外牆的翻新工程仍未竣工，行政大樓部分也未知何時開放給公眾。

這次巨大的重修工程，讓整座建築回復到1900年代初的樣子，也就是州議會大樓上一次重大翻修的時期。

其中一些多年來藏在石膏天花板裡的天窗也重見天日，由於天花板漏水，所以用巨大的攔網接著跌落的碎片及收集漏下的雨水，年復一年的結果是讓這些天窗藏在石膏天花板內。

除了天窗恢復功能外，其他變化也包括增加最新及先進的自動噴水滅火系統、火災報警系統、新的供暖及空調、內部也增設了火災逃生樓梯。以前大樓內油漆開裂、電線裸露、空調及冬季蒸汽供暖裝置經常出現故障，現在也一一更新了，消除了火災的隱患。

州政府各級職員自上周起已陸續搬返大樓內辦公，其中包括州財政廳長繆爾奧(Elizabeth Muoio)。她說，有人送給她一張已故總統甘迺迪在新州議會大樓發表講話的照片，這正是她新辦公室窗前的景色。

州議會大樓重修工程是由前州長克利斯蒂(Chris Christie)主導並於2016年宣布啟動，當時他強調這個項目是必要的，因為整座大樓正處於「火災的陷阱」裡。

當資金於2017年5月到位後，先花了三年時間做準備工夫，之後的工程又花了三年，到今年初才基本完成。

儘管尚未完全竣工，但州長墨菲已迫不及待返回大樓，他說重修這座議會大樓仍然需要付出艱苦的努力。

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