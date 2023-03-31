開不實處方藥騙給付 新州醫認罪

新澤西州一名醫生被控夥同數名共犯透過45名患者開立不實處方箋，詐騙健保費高達500萬元。(美聯社)

新澤西州一名醫生被控開立不實處方箋，夥同數名共犯聯手詐騙健保 費高達500萬元，犯行曝光後，全數遭檢方起訴，由於罪證確鑿，該名醫師28日針對共謀詐騙醫療健保罪名坦承不諱，法院預計8月22日宣判，該醫師最高將面臨10年徒刑以及25萬元罰鍰。

根據法庭公開文件顯示，新州馬蓋特市(Margate)44歲開業醫師索卡斯基(Brian Sokalsky)夥同林伍德市(Linwood)49歲藥廠業務代表托納里(Vincent Tornari)以及斯威茲伯勒市(Swedesboro)66歲資深護士艾希莉·來昂斯-瓦倫提(Ashley Lyons-Valenti)，共謀開立複合處方箋詐騙健保費 。

據了解，複合處方藥係針對特定醫療需求而調配的處方藥，通常一個月份藥量即可向健保機構報銷數千元，由於部分特定藥物尚未獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准，但醫師針對病患特殊醫療需求，仍可合法開立未經FDA核准的處方藥給病患，主嫌索卡斯基即鑽此漏洞，進行詐騙。

法院文件顯示，索卡斯基授權有詐騙健保費前科、來自林伍德市(Linwood)47歲、前藥廠業務代表泰德斯科調配複合處方藥，以交換轉介30名病患至診所看診。

新州檢方表示，索卡斯基還為既有患者不當開立複合處方藥，包括針對年輕女性的性慾藥膏與各種非必要的過量藥物，而共犯泰德斯科則從中賺取暴利，繼而轉介更多病患給索卡斯基。

承辦檢察官肯納表示，索卡斯基等共犯透過45名患者不當開立處方藥，累計詐騙健保費高達500萬元，並於2020年6月因違反33項罪名，遭到起訴；至於共犯之一的萊昂斯-瓦倫蒂率先在今年2月認罪，隨後托納里也在本月稍早認罪。