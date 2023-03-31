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用武過當…帕特森警局問題多 新州檢察長接管

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州檢察長普拉金。(美聯社)
新澤西州檢察長普拉金。(美聯社)

新澤西州第三大城帕特森市(Paterson)警察局狀況連連，十多名警員被控洗劫居民、毆打青少年、非法搜查、用武過當等，和解金上看數百萬元，新州檢察長辦公室日前宣布接管帕特森市警局，盼整頓執法單位並重建警民信任。

新州檢察長普拉金(Matt Platkin)27日召開記者會，宣布由州檢察長辦公室接管帕特森市警局，形容「帕特森市執法單位面臨信心危機」，「不能持續下去，現在起必須改變，我的辦公室即刻接管帕特森市警局所有執法單位」。

普拉金接管新州最大警局，不管該警局長里貝羅(Engelbert Ribeiro)三周前才宣示就職，並任命曾為紐約市警局(NYPD)效命25年的阿巴希(Isa M. Abbassi)擔任首席策略官，5月起視事。

普拉金表示，阿巴希曾獲紐約市警局委託，於2014年加納(Eric Garner)在警方拘留期間死亡事件過後，協助重建史泰登島(Staten Island)警察局與當地居民的關係。

普拉金說明，新州警監法夫(Frederick Fife)將負責監督有400名警察的警務單位，3月初就職的里貝羅局長被解除職務，但仍會留在帕特森市警局內。

州檢察長接管警局的消息受到社運人士與罹難者家屬的歡迎，他們當天在公共安全大樓外聆聽普拉金宣布消息，但表示州政府官員仍須努力贏得人民的信任。

普拉金說，「我們不會在六周後就離開，我們準備長期待下；我不在乎要花多久時間，這是新州來協助支援社區，提供其所需的資源與統御地位，目標未達成前我們不會走。」

普拉金肯定大部分員警自豪的辛勤工作，保護居民近16萬人的城市，近幾周便發生青少年在校外遇刺身亡、以及入室強盜朝警察巡邏車開槍等案件，但該警民爭議和嫌隙難解。

該警局的內部調查單位已納入百賽克郡(Passaic)檢察官辦公室轄下近17個月，至少十多名警察被控貪汙，部分警察甚至被聯邦調查局(FBI)調查員謔稱為「流氓小組」(robbery squad)，詐取嫌犯與居民的財物。

新州州長墨菲(Phil Murphy)說：「遺憾帕特森警察顯然失信於民，這不僅傷害公共安全也讓執法人員難以行事，我對州檢察官的行動有信心。」

警察 新州 紐約市

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