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美國華人社區基金會(UCACF) 將提供小額贈款資助華人社區組織

本報新澤西訊

美國華人聯合會社區基金（UCA Community Fund, UCACF）3月25日在南加州West Covina市的South Hill Country Club舉辦成立大會及首屆籌款晚會，所籌善款將用做以小額贈款的方式資助美國各州華人社區組織的初創公益專案。

  作為一個非營利組織以及美國華人聯合會（UCA）的下屬機構，UCA社區基金致力於為初創社區公益專案提供“種子資金”，通過在公民參與、公共教育、文化遺產分享、青少年發展和加強美中兩國人民之間的相互瞭解等方面的努力，以維護美國華人個人和群體的權益，豐富華人社區生活及提高華裔在主流社會的影響力。

  小額贈款計畫申請流程簡單便捷，通過網上提交申請並有志願者團隊提供快速回饋。自去年7月UCACF小額贈款計畫的“試運營”啟動以來，該基金會已經籌集了超過70,000美元資金，收到了30多個申請，進行了五輪審核，並總共授予了10個項目的小額贈款共計30,300美元。

  基金會目標是為華裔社區組織提供易於申請和獲得的資金解決方案，並帶動更多的慈善捐款和公共投資投入到華裔社區中。UCACF董事會副主席李世海說，“我們歡迎更多的全美各地的華人社團和社區機構提交申請，更多的企業、機構和個人加入我們的努力一起支援社區的建設和發展。”

  有關UCACF的小額贈款計畫和3月25日籌款晚會當天活動的更多資訊，請訪問網站https://ucacf.org/。【記者 劉偉】

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